Facebook Gaming: La nueva plataforma de streaming de videojuegos

La aplicación contará, además, con una funcionalidad denominada Go Live que permitirá, desde el propio smartphone hacer streaming de los videojuegos en público / Foto: Twitter

A pesar de que la aplicación de Facebook para ver streaming de videojuegos lleva ya un par de años en pruebas, ha sido este lunes el día elegido por la empresa para hacerla oficial. Y ya puedes descargarla.

Facebook ha presentado oficialmente Facebook Gaming, una nueva plataforma de streaming de vídeo que, como su propio nombre indica, busca enfocarse en el mundo de los eSports donde actualmente dominan otras plataformas como Twitch o YouTube.

La aplicación ya está disponible en la Google Play Store, desde donde pueden descargarla los dispositivos Android. En los próximos días, también llegará a la App Store, desde donde podrán descargarla los diferentes modelos de iPhone y iPad.

Novedades para los usuarios

La dinámica de Facebook Gaming es similar a la de Twitch, YouTube Gaming y otras plataformas de streaming enfocadas en los videojuegos: los usuarios pueden ver, seguir y comentar las retransmisiones de personas de todo el mundo. La principal diferencia en el caso de Facebook Gaming es que los gameplays únicamente se podrán reproducir desde un dispositivo móvil.

La aplicación para Android contará, además, con una funcionalidad denominada Go Live que permitirá, desde el propio smartphone o tablet, hacer streaming de los videojuegos en público.

Todas las opciones de Gaming están disponibles en el menú inferior: resumen en el inicio, juegos instantáneos (icono del mando), streaming de videojuegos (cono de helado) y chat de Messenger (icono de conversación). También resulta posible transmitir las partidas desde el móvil pulsando en el icono de la cámara de vídeo. Todo de manera sencilla y con la facilidad de encontrar contenido relacionado con casi cualquier juego.

Por el momento, Facebook Gaming no tendrá publicidad, a diferencia de otros servicios de la compañía. Según recoge The New York Times, los espectadores podrán enviar "estrellas" a los creadores de contenido, las cuales representan sumas de dinero. El objetivo sería construir una audiencia antes de explorar nuevas vías de hacer dinero.

Inicialmente, Facebook pretendía lanzar este nuevo servicio en junio, pero decidió acelerar el proceso al observar cómo la cuarentena derivada del coronavirus se expandía por todo el mundo.

Ya puedes instalar Facebook Gaming en tu Android: la empresa ha liberado oficialmente la aplicación. Si quieres una alternativa a Twitch, quizá Gaming te convenza.