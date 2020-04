Spotify se actualiza y añade la función más pedida por los usuarios

Spotify permite a sus usuarios del plan premium ocultar canciones de las listas de reproducción de forma permanente / Foto: La vanguardia

Spotify ha estado actualizando sus aplicaciones recientemente con nuevas funciones, listas de reproducción, y desde hace relativamente poco tiempo, un nuevo diseño para algunas de sus aplicaciones móviles incluyendo la de iOS. Ahora, y después de un tiempo en el que los usuarios venían pidiendo más control sobre su contenido y ahora por fin está disponible.

En este sentido, a partir de ahora, Spotify permite a sus usuarios del plan premium ocultar canciones de las listas de reproducción de forma permanente para no escucharlas, evitando tener que saltar la canción cada vez que suena, y ofreciendo un mayor control sobre el contenido que escuchan los usuarios, además de una mayor personalización de la biblioteca musical fuera de las listas de reproducción propias.

Lee también: Facebook alertará a los que interactúen con contenidos dañinos del coronavirus

La posibilidad de ocultar canciones en Spotify solo está disponible, de momento, en las apps móviles, pero seguro llegará inmediatamente al escritorio. Si todavía no está disponible en tu caso, no tardará en aparecer dentro de las opciones individuales de la canciones, y no dentro de las propias listas.

Y de nuevo, se trata de un opción exclusiva a los usuarios premium del servicio y no está disponible en otras modalidades del servicio, tampoco en la versión gratis.

La verdad es que parece que son cambios sencillos pero eso es lo que demuestra que es un buen diseño, pues logra mejorar la funcionalidad de la aplicación haciendo ligeros cambios a todo lo que ya conocíamos.

En la actualidad

Spotify cuenta con una aplicación específica para el Apple Watch, desde la cual se puede acceder a una serie de controles básicos. No obstante, sus prestaciones son muy limitadas si se compara con su equivalente de Apple Music: ni permite descargar playlists en la memoria del propio reloj ni ofrece la posibilidad de hacer streaming de música aprovechando la conectividad 4G de algunos modelos de Apple Watch.