Peatón muere al intentar cruzar la vía en la Carretera León-Matagalpa

En las primeras horas de la mañana de este lunes 12 de abril en la Carretera León-Matagalpa se registró un accidente de tránsito, donde perdió la vida el ciudadano de nombre Cándido Paulino Aguilar Blandón, quien era originario del municipio Matiguás y se había trasladado para esas zonas por motivos de trabajo.

El accidente se produce cuando Aguilar Blandón intentaba cruzar la vía de sur a norte y una camioneta Toyota Landcruiser placa LE 33395, cargada con frutas, que circulaba con destino hacia León, lo impactó de forma frontal, pasando sobre su humanidad y causándole la muerte de forma inmediata.

La escena del accidente era desgarradora, ya que sobre el pavimento estaba el cuerpo sin vida, pero unos 2 o 3 metros antes estaban las pertenencias del fallecido; un zapato, una panita donde llevaba sus alimentos que quedaron regados sobre la vía, así como un utensilio donde llevaba agua que quedó desbaratado. Sus herramientas de trabajo, unas quedaron junto al cuerpo mientras que otras cayeron a orillas de la carretera.

Más detalles del fallecido

Para el hijo del fallecido, él todos los días se levantaba a la 5 de la mañana para irse a trabajar y eso era lo que hacía este lunes.

"Yo estaba en punto esperando al patrón cuando me llegaron a avisar que había pasado esta tragedia. Me vine corriendo y ya lo encontré tirado en la carretera muerto. Nosotros no somos de esta zona, somos de Matiguás, yo trabajo en las minas, pero hacía una semana se había venido para trabajar en una finca. Solo a morir vino mi padre", expresó.

El equipo del Instituto de Medicina Legal, encabezado por la doctora Madalyn Valdivia, forense de este departamento, examinó el cuerpo y determinó que la muerte se debió a un trauma craneoencefálico severo más golpes en diferentes partes del cuerpo.

La Policía Nacional en la especialidad de Tránsito llegó al lugar para hacer las investigaciones pertinentes y determinar quién fue el responsable del accidente, también hacen un llamado a peatones y conductores a tomar las medidas de seguridad ya que en lo que va de este año ya son 23 personas fallecidas por este problema que solo la misma población puede evitar.