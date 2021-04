Familia en Estelí es atacada por abejas africanas

Foto: El enjambre se había alojado en un árbol que está a pocos metros de la vivienda/TN8

En horas de la tarde del martes 6 de abril del 2021, los Bomberos Unificados procedieron a exterminar un enjambre de abejas africanas que estaban en un árbol de guanacaste.

La familia Valladares, habitantes del barrio Alfredo Lazo en la ciudad de Estelí, por varios minutos fueron atacados por abejas africanas; Franklin fue el más afectado.

“Nos encontrábamos almorzando y de repente toda la casa estaba rodeada de abejas, lo primero que hicimos fue sacar a los niños y salir corriendo mientras venían los bomberos, atacó a unos animales, gracias Dios no pasó a más, pero si nos llevamos tremendo susto, porque a mí me picaron varias veces y no hallábamos que hacer, pero lo importante fue que nos dimos cuenta a tiempo”, manifestó Valladares.

El enjambre se había alojado en un árbol que está a pocos metros de la vivienda, ellos se percataron porque vieron a unas reses y aves de corral que corrían alrededor del lugar.

“Creo que mató a algunos animales, solo miraba como corrían los pobres, nunca nos imaginamos que esas abejas se habían alojado en el árbol, varias picaduras de esas abejas africanas representan un peligro y pueden poner en riesgo la vida de cualquiera”, relató Donald Valladares.

Los Bomberos Unificados desalojaron a las personas, porque entre ellos se encontraban dos menores y una persona de la tercera edad, posteriormente utilizaron humo y agua con ace para exterminarlas.

“La familia nos hizo una llamada al puesto de mando sobre esta situación, nos hicimos presente y nos percatamos que las abejas estaban muy agresivas, era necesario quitarlas del lugar. En esta temporada de verano son frecuentes estos casos, en esta ocasión picaron a varios animales”, dijo Marcio Roque, bombero unificado.