Por 60 córdobas casi matan con una estocada a un hombre en Managua

Foto: Agresión a un hombre en el barrio 19 de Julio / TN8

Viejas rencillas personales impulsaron este viernes a un individuo mejor conocido como "El Chino", a supuestamente propinarle una estocada al ciudadano Jimmy Antonio Peña, mientras este venía caminando por el sector del barrio 19 de Julio, Managua, en compañía de su esposa.

"El hombre que supuestamente iba herido, le prestó 60 córdobas a mi marido, y ellos se quieren hacer los 'gatos bravos' ahora por algo que no es de ellos. Como nunca han tenido algo bueno. Yo no sé si el 'maje' (sujeto) está herido; eso es mentira, ella (pareja de la víctima) dice que va grave, pero eso es falso, ella fue la que le dio vuelta al carretón de mi marido, porque mi hombre estaba trabajando aquí, él anda ganándose el pan de cada día vendiendo café. No camina como su hombre de 'fumón' en todas las esquinas", adujo Katherin Araica, esposa del supuesto victimario.

"Todo viene a raíz de 60 córdobas, el que hirió a mi esposo es un 'bolito' que siempre anda con hambre, entonces nosotros lo ayudamos, que entre ellos tengan problemas por los 60 córdobas que le prestamos no es nuestro problema. Ellos han llegado a la casa a realizar escándalo, incluso los vecinos tienen fotos y videos donde salen ellos armando el relajo en mi casa", relató Carolina Morales, esposa de la víctima.

"Ahora nosotros veníamos del mercado y pues lo topamos, yo le dije 'oe Chino, deja de llegar a la casa', entonces él inmediatamente actuó, sacó una navaja y le dio la estocada a mi marido. Yo pienso que alguien como él, que lo primero que hace es atacar a matar, no debe andar suelto en las calles", afirmó.

Atención a la persona herida

Técnicos en emergencias médicas del cuerpo de Bomberos Unificados, trasladaron de emergencia a Jimmy a un hospital capitalino, para que ahí lo atendieran y estabilizaran médicos especialistas.

La Policía Nacional se hizo presente al lugar de lo sucedido para dar inicio con las investigaciones pertinentes acerca del caso, igualmente dio seguimiento a la ruta del supuesto causante del hecho pero lastimosamente este ya se había dado a la fuga, sin dejar rastro de su paradero. Las autoridades continuarán buscándolo.