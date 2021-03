Ciudadano es atropellado por un conductor en Linda Vista, Managua

Foto: Ciudadano es atropellado por un conductor en Linda Vista/ TN8

El ciudadano identificado como Abraham Sánchez de aproximadamente 60 años edad se dirigía a su casa de habitación en el momento que fue impactado por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga luego de cometer el hecho.

El accidente ocurrió de los semáforos de Linda Vista 2 cuadras hacia abajo; luego que el conductor del vehículo con placa M 198 645 supuestamente atropellara al ciudadano por venir distraído con su celular.

En el momento del accidente la víctima venía acompañado por su hijo quienes supuestamente estaban bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el percance.

"Yo no mire mucho realmente, pero me asuste porque todo fue de repente, los hombres venían caminando y el del carro de un momento a otro aceleró atropellando al señor; pensé que estaba muerto pero gracias a Dios no fue así", mencionó un testigo.

Según curiosos del lugar que presenciaron el hecho ambos ciudadanos venían caminando por la orilla de la calle cuando el conductor del auto impactó al señor causando que saliera por los aires; momento que el conductor aprovechó para darse a la fuga.

"La verdad es que los señores parece que venían con sus tragos, pero ellos venían caminando bien, ninguno se le metió al del carro; la verdad que el del auto que tuvo la culpa, era un señor de un carro blanco, el venía distraído con su celular y aceleró, pasándole encima, lo levantó por los aires, yo pense que le había pasando por encima de los pies, pero gracias a Dios no fue así", expresó otro testigo.

Miembros de la Cruz Roja se hicieron presentes al lugar brindándole atención pre hospitalaria al señor para luego trasladarlo de manera inmediata al Hospital Lenin Fonseca, donde médicos de turno descartarán lesiones más graves.

De igual manera se hizo presente una unidad de la Policía Nacional quienes se harán cargo de realizar las debidas investigaciones para dar con el paradero del conductor que ocasionó el hecho.