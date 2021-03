Motorizado muere tras impactar con un camión en Mulukukú

Foto: Moto del sujeto que murió al chocar en Mulukukú / TN8

Una persona resultó muerta tras impactar la moto que conducía con un camión que estaba estacionado en la vía, en el municipio Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La persona fallecida fue identificada como Bismarck Suárez, quien en su motocicleta se dirigía a su casa de habitación a las 3:00 am de la madrugada cuando se dio el accidente al colisionar con el camión estacionado en la comunidad La Bodega, jurisdicción de Mulukukú.

Suárez se dirigía de la comarca Santa Rita hacia su casa de habitación que está ubicada en la comarca Arlen Siu Cascón.

Los accidentes de tránsito que se han registrado en la vía Rio Blanco - Siuna, en su mayoría están relacionados a la alta velocidad, el conducir en estado de ebriedad y no llevar puesto el casco protector en el caso de los motorizados.

La nueva carretera es una infraestructura muy importante para el desarrollo de la región, sin embargo muchos conductores abusan de la velocidad y no respetan las normas de tránsito que indican manejar con precaución y sobre todo no hacerlo en estado de ebriedad.

Prevención de accidentes

Las autoridades de la Policía de Tránsito en la región han hecho campañas educativas para que los conductores manejen con prudencia y sobre todo no conducir cuando estén ebrios.

Durante el lanzamiento del Plan Verano 2021 en Siuna y los demás municipios del Triángulo Minero, el comisionado Mayor Marlon Sevilla Centeno, jefe de la delegación departamental de la Policía Nacional en el Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, ha pedido a los conductores de la región no conducir en estado de ebriedad.

“Hacemos un llamado a todos los conductores a manejar con precaución, sobre todo respetar las normas, que no se debe conducir en estado de ebriedad. Si toma no maneje y si maneja no tome”, recordó el comisionado.