Como piñata agarran y castigan a ladrón en el Mercado Oriental (VIDEO)

Foto: Golpiza a ladrón en el Mercado Oriental / TN8

Enardecidos, comerciantes del Mercado Oriental acorralaron y capturaron a un presunto delincuente porque intentaba tomar lo que no le pertenecía.

El hecho quedó registrado en un video aficionado de los mismos verdugos del sujeto, quién en un intento por escapar de un castigo seguro, subió al techo de un tramo, sin embargo fue seguido y bajado a empujones desde una altura de más de un metro.

Sin escapatoria alguna y con una posible lesión tras la caía, fue golpeado con mucha frialdad por los enfurecidos vendedores hasta hacerlo sangrar, con el fin de darle una lección a este individuo para que no vuelva a cometer este delito.

En la grabación se logra escuchar los gritos de la gente que le decían: “No andés robando hombre”, “eso te pasa por andar robando”, mientras que el supuesto villano de esta historia suplicaba por ayuda y pedía una ambulancia.

Justicia "de la calle"

No es la primera vez que víctimas de robo hacen justicia con sus propias manos, pues ya en varias ocasiones se han registrado este tipo de sucesos, que al parecer no intimidan a los amigos de lo ajeno para seguir cometiendo delitos.

Este caso queda de escarmiento para aquellos que intenten perpetrar un robo en este populoso mercado, ya que con esto se demuestra que los comerciantes que día a día se ganan la vida con esfuerzo y dedicación, no están dispuestos a tolerar este tipo de actos. Además están en comunicación con la Policía Nacional.

Afortunadamente para el individuo de quien no se conoció la identidad, el castigo no pasó a una tragedia más grande, ya que sus verdugos no buscaron acabar con su vida, dándole una oportunidad de reivindicarse ante la sociedad.

