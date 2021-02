Luto en Masaya: Niño muere atropellado e irresponsable se da a la fuga

Foto: Lugar donde falleció niño en Masaya / TN8

Este viernes jugaba a orillas de su casa en su triciclo el pequeño de 4 años de edad de iniciales E.Y.M.H., esta fue la última vez que se le vio con vida. De repente se escuchó un frenazo; posteriormente el cuerpo del menor yacía en el camino con sangre en su cabeza y golpes, hecho ocurrido en Masaya.

La lamentable tragedia tuvo lugar en la comunidad Los López, en Los Altos, jurisdicción del municipio Masaya.

Testigos refieren que un carro color rojo fue el causante de la muerte del pequeño, el cual se dio a la fuga sin tomar conciencia de su acto, pero ahora la Policía Nacional está tras su pista.

"Cuando escuché el golpe, (fue que) atropelló al niño (...) era como un Land Cruiser, montañero, rojo, polarizado, de ahí agarró camino a la carretera", dijo a las autoridades policiales Joander Sotomayor, vecino del menor.

Conmoción para la comunidad

Lucrecia Mairena Sánchez, pobladora de la zona, mencionó: "Yo estaba preparando una carne, cuando de repente escuché un fuerte frenazo pero yo estoy de espalda, no volteo a ver porque pues yo no me imaginé que era que había atropellado al niño".

"Miré que un carro rojo salió rápido para Masaya, iba tirado, él fue el que lo atropelló. Nosotros como comunidad estamos adoloridos, el niño aquí a cada rato venía, apenas tenía cuatro añitos y hoy no fue a la escuela, si hubiera ido pues tal vez no estaríamos pasando por esto", dijo Sánchez.

El médico forense se presentaría al lugar para determinar la causa exacta de la muerte del pequeño, quien al momento del hecho se encontraba bajo la tutela de su abuela María Antonia Hurtado, mientras la mamá estaba trabajando en una zona franca.

Parte de las investigaciones también es con la técnica canina y la posibilidad de obtener la identidad del conductor, mediante videos de una cámara de seguridad cercana al lugar de los hechos.

Autoridades policiales prometen no descansar hasta dar con el paradero del irresponsable.