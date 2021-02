Cadete de taxi resultó con lesiones en accidente de Estelí

Foto: Accidente de tránsito en Estelí / TN8

En horas de la mañana del lunes 15 de febrero, se registró un accidente de tránsito sobre la Carretera Panamericana en la ciudad de Estelí, resultando una persona con lesiones de consideración.

Como es de costumbre, el conductor de una unidad de taxi salió a trabajar por la mañana, pero esta vez supuestamente una mala maniobra por parte de una persona quien conducía otro vehículo, provocó una colisión.

Lee también: Irrespeta el "Alto" y choca a motociclista en Jinotepe, Carazo

“El conductor del taxi circulaba de norte a sur y la otra (persona) venía de sur a norte, pero no sé qué le pasó el señor e invadió el carril contrario, en ese momento fue cuando lo impacta. Al taxista lo hizo dar varias vueltas, cuando nos acercamos él estaba inconsciente. Gracias a Dios no hubo persona fallecida, eso es lo más importante”, manifestó Axel Arróliga, testigo del lugar.

Por el fuerte impacto Nelson Salgado 31 años de edad había quedado inconsciente por varios minutos, afortunadamente no venían a bordo pasajeros; luego fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja Nicaragüense, y trasladado a un centro hospitalario para ser valorado por los galenos de turno.

Recomendaciones de tránsito

Foto: Accidente de tránsito en Estelí / TN8

“Lo que hicimos fue llamar de inmediato a la Cruz Roja porque el taxista lo vi muy mal, no se podía mover. Como peatón les recomiendo a los conductores que tengan cuidado, no sé cuál es la prisa que llevan, es lamentable estar viendo como ocurren estos accidentes viales, en toda hora no solo en la ciudad sino también en los barrios”, expresó Raquel Gutiérrez, testigo del accidente.

El accidente vial ocurrió frente al complejo policial Boris Vega, sobre la Carretera Panamericana en Estelí.

Estos percances se pueden evitar cuando se aplique el manejo defensivo en todo momento.