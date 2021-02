Vendedor ambulante es atropellado por motociclista en estado de ebriedad, en Managua

Foto: Vendedor ambulante es atropellado por motociclista en estado de ebriedad/ TN8

El conducir bajo los efectos del alcohol se convierte una vez más en el principal motivo de los accidentes de tránsito, en esta ocasión un vendedor ambulante que se dirigía a su hogar fue atropellado por un motociclista que viajaba en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió en el kilómetro 15.5 carretera a Xiloa y según testigos afirman que el lesionado identificado como Rigoberto Gutiérrez venía de laborar con su carrito de raspados, cuando de repente el conductor de la motocicleta no pudo detenerse y se lo pasó llevando.

"Yo venía en el camino de tierra y don Rigoberto en la carretera, entonces yo me salí a la tierra porque alguien me llamó para comprarme un eskimo y en ese momento a mi tambien se me paso llevando mi carrito. Lo que pasa es que yo recogí mi producto", manifestó un de los vendedores ambulantes.

Pobladores aledaños de la zona se encontraban indignados, pues no permitieron que el dueño de la motocicleta se acercara a su moto hasta que se hiciera presente una unidad policial que realizará las debidas investigaciones.

"Yo estaba en mi casa y desde ahí miré todo, el vendedor venía caminando fuera de la carretera y venía con otro vendedor ambulante, cuando de repente salió el motociclista y nunca freno, chocando al señor", expresó un poblador.

"Le pegó porque venía manejando rápido y no se pudo detener a parte que venía tomado, en ese momento llamamos a la ambulancia y a la policía, para que trasladaran al señor porque estaba muy golpeado", compartió uno de los testigos que presenció el hecho.

Miembros de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar primeros auxilios a la víctima de este hecho y trasladarlo al hospital más cercano para ser atendido por los médicos de turno.

Al lugar de los hechos se hicieron presente miembros de la Policía Nacional para realizar las investigaciones necesarias y dictar el grado de responsabilidad del motociclista.