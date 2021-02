Irrespeto a luz roja en Ciudad Jardín provoca accidente de tránsito

Foto: Choque en Ciudad Jardín, Managua / TN8

Con lesiones en el cuerpo resultó el conductor de una motocicleta y su acompañante tras ser impactados por un taxi en Ciudad Jardín, Managua, este jueves.

Supuestamente el accidente ocurre cuando uno de los involucrados irrespeta la luz roja del semáforo. En el lugar testigos culpaban al taxista, pero este señalaba como único causante al conductor de la moto.

"El carro viene de norte a sur pero los muchachos vienen de abajo para arriba; ¡ideay! los agarro ahí en el centro y los levanto en el aire. Mira la distancia del centro, mira los rasguños donde dejó la moto, mira dónde están ellos, como 20 metros en el aire cayeron (...) es la velocidad que viene el hombre", dijo Edgar Somarriba, testigo del accidente.

"Venía en mi preferencia con mi verde de norte a sur, cuando miré ellos venían de abajo para arriba. Ellos se me tiraron la roja y se me engancharon el carro, ya a última hora no pude hacer nada, frené pero fue difícil", dijo el taxista Claudio Urbina.

Tanto el motociclista como el acompañante quedaron lastimados sobre la cuneta y bajo la estructura del semáforo, mientras que los vehículos quedaron destruidos producto del impacto.

Atención a lesionados

En el sitio del accidente fue necesaria una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense cuyos paramédicos después de atender a los lesionados los trasladaron al hospital más cercano.

Le recordamos a toda persona que se mueva en vehículo liviano, pesado de carga o de pasajeros, a respetar las señales de tránsito ya que con ello garantizamos nuestra vida y la de otras personas .

El taxista tuvo que aplazar sus labores, mientras que el motociclista y su acompañante fueron a parar a un hospital, seguramente se tendrán que ver las caras más adelante cuando la Policía Nacional brinde un fallo de culpabilidad y en donde uno de ellos tendrá que asumir los gastos médicos y daños ocasionados.