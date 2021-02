Brutal choque en el Km 8 de Carretera Sur deja dos fallecidos

Foto: Dos muertos por accidente en Carretera Sur / TN8

En el kilómetro 8 de la Carretera Sur, jurisdicción Managua, ocurrió un brutal accidente de tránsito en que dos personas perdieron la vida.

El choque se dio entre una camioneta y un vehículo Toyota Yaris, en que una de estas personas quedó prensada, para una escena dantesca que sorprendió a transeúntes que viajan en horas tempranas a sus centros de labores.

Además quedó al menos una persona lesionada, la cual fue atendida por miembros de Cruz Roja Nicaragüense.

"Lo único que sé fue que chocaron de frente, me imagino por el cambio de luces, que no dieron cambio de luces, no respetaron (...) lamentablemente fallecieron dos personas. Ellos venían bajando de Carretera Sur y los otros iban subiendo (...) yo venía en moto, pero aquí asustado, tan temprano no se espera nada", dijo Everth José, testigo del accidente.

Serán los agentes de la Policía Nacional los que se encarguen de reconstruir este accidente vial, que deja luto para unas familias en Nicaragua, y que desgraciadamente suma a esa lista negra de fallecidos por accidentes de tránsito que informan las autoridades cada semana.

Prevención de accidentes

Leyenda

La institución del orden reitera de manera regular que las personas que anden manejando cualquier tipo de vehículo deben de respetar las señales de tránsito.

Es importante además recordar que se debe hacer chequeo mecánico de los vehículos para evitar cualquier percance, además de siempre poner en práctica la cortesía a la hora de manejar en las vías y carreteras del país.

Si en este caso, a como indicó el testigo, fue porque algunos de los vehículos andaba las luces altas sin necesidad, es motivo para reflexionar sobre el cómo manejar correctamente, pensando en terceros y no solamente creer que uno anda solo en la carretera.