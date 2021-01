Una persona lesionada y pérdidas materiales por accidente en León

Foto: Accidente de tránsito en León / TN8

Una mujer identificada como Rosa María Montes de 60 años de edad, resultó con lesiones luego de colisionar este viernes contra una pesada rastra, hecho ocurrido frente al complejo judicial Carretera León.

Ella viajaba acompañada por una menor de edad y una mujer de la tercera edad, quienes afortunadamente no resultaron con lesiones.

“Ella venía saliendo del lugar y se la pasó llevando la rastra, realmente no sé a qué velocidad venía la rastra pero se la pasó llevando, pero suerteramente no le paso nada y solo tiene algunos golpes en uno de sus brazos”, manifestó Luis Mora, esposo de la lesionada.

“Yo considero que no deberían dejar que se parqueen los carros a orillas de la carretera, por ejemplo ese carro rojo no debería de estar parqueado ahí y la gente se tiene que pegar prácticamente al otro carril para poder pasar, y esto es un problema, porque tenés que tomarte la vía para poder pasar y los otros vehículos también vienen en su vía para poder viajar”, agregó el esposo de la lesionada.

El esposo de la mujer manifestaron que aparentemente el accidente se produjo porque la lesionada no pudo ver el pesado camión, a causa de los numerosos vehículos que se parquean a orillas de la carretera.

“La mujer se dispuso a dar la vuelta en U, cuando yo venía detrás en mi carril derecho y yo me dispuse y le pité, pero ella se quedó quieta con las llantas de lado y en ese y momento yo venía pasando cuando ella se me metió y prácticamente ella pegó en la parte de atrás de la llanta. Y apenitas la pasó rozando y ahí fue donde el carrito salió dando vuelta y cayó fuera de la carretera”, explicó en conductor del camión.

Atención a la lesionada

La lesionada fue trasladada por para médicos de la Cruz Roja Nicaragüense hacia una clínica provisional, donde los galenos realizarían las revisiones necesarias para descartar lesiones mayores.

“En este lugar no hay manera de venir a exceso de velocidad porque es una zona peatonal, donde estamos frente a unos juzgados y no se puede venir a alta velocidad; yo como conductor profesional sé muy bien que eso no es correcto y más cuando la calle está concurrida por otros vehículos”, finalizó el conductor del camión.

Al lugar de los hechos se presentaron agentes de tránsito de la Policía Nacional quienes realizarían las investigaciones pertinentes y de esta manera conocer la causa de este accidente.