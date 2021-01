Hecho sangriento con machetazos conmociona el barrio Milagro de Dios

Foto: Investigación de hecho sangriento en el barrio Milagro de Dios / TN8

Un hecho sangriento ha conmocionado a pobladores del barrio Milagro de Dios, en el Distrito V de Managua, en el que un hombre falleció a punta de machetazos.

Esto ocurrió exactamente de la terminal de la Ruta 195, cinco cuadras al norte, en el que lamentablemente un hombre perdió la vida dentro de una cuartería donde se dio el suceso aparentemente al calor de los tragos.

La Policía Nacional se presentó al lugar y se encuentra haciendo las respectivas investigaciones, en que se maneja que hay al menos dos detenidos.

Un sujeto escuchó el llanto de unas niñas que habitan en el lugar, y fue de los principales testigos que miró la escena sangrienta.

"El nombre no lo conozco pero es un vecino, vive al otro lado, parece que al calor de los tragos que se machetearon. Él venía a su casa y no conocía más de él, porque trabajaba el señor (...) La niña salió llorando y me metí dentro y miré la escena: que estaba un hombre muerto y otro con el machete (...) Cuando quisimos meternos a separarlos, lo que hizo fue agredirnos con el machete", dijo el testigo Oscar Sánchez.

"Tiene un machetazo en lo que es el abdomen; lo que es la mano la cercenó por completo por que no la tiene (...) Esperamos las investigaciones por parte de la Policía", agregó este sujeto, habitante del barrio capitalino.

Investigación policial

"Estoy sorprendida, esto no había pasado aqui, al señor lo conocía de cara siempre pasaba haciendo sus mandados", expresó la señora Jessenia Mejilla, habitante del sector.

En el lugar de la tragedia también se encontraba la progenitora del ahora occiso, quien sirvió como principal testigo ante las autoridades, quien también decidió esperar que el cuerpo fuera trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Agentes policiales se encargarían de acordonar la zona para comenzar con las investigaciones de este homicidio, así como para evitar mayores alteraciones con los vecinos y familiares de la víctima, identificada como Mario Catalino Pineda Ramírez, de 53 años.

Quien le propinó el machetazo se conoció que fue "El Chino", apodo de Roswin Arci Flores, de 25 años.