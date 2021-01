Foto: Un peatón muerto y cinco ocupantes de un carro lesionados en accidente vial en León/ TN8

Un peatón perdió la vida al ser arrollado por el conductor de un vehículo de nombre Anibal José Barrera Aguilar, de 19 años de edad, don Mario Cruz Espinoza de 70 años, murió de manera instantánea cuando regresaba a su casa después de un culto.

La emergencia vial también dejó a los ocupantes del automóvil con fuertes lesiones, este suceso se registró la noche del sábado 02 de enero en la comunidad San Carlos en el kilómetro 99 del tramo de carretera León-Poneloya.

Los familiares del señor fallecido pedían justicia y aseguraban que las personas que circulaban en el carro iban en estado de ebriedad, sin embargo el papá del conductor argumenta que su hijo no manejaba tomado.

"Yo vengo en carrera y miro a los muchachos que estaban llorando, yo dije pobrecito, pero yo no me había fijado quien es el señor, cuando me dicen que es mi tío vengo yo y voy a ver a mi tío y los dejo a ellos", expresó Sorayda Espinoza, sobrina de fallecido.

"No quería dejar escapar a ninguno, él que iba manejando estaba con dolor en el pie, yo no lo quería dejar ir, pero, la gente no me apoyo", añadió Sorayda.

"La gente hablando que iba renco que lo dejara, que la Policía se iba a encargar de él, vienen todos borrachos. Mire como está ahí de botellas de cerveza y selladas, eran cinco los que venían, entre ellos una mujer que había quedado de bajo", continuó Espinoza.

"Mi tío venía de un centro de oración y él era un señor tan centrado y ellos vienen borrachos, venían de León, iban para Poneloya, que sea haga justicia", puntualizó Sorayda.

"Descarten totalmente eso que mi hijo no andaba tomado, pero aquí estamos dando la cara con responsabilidad, ellos se dirigían a un cumpleaños a Poneloya", indicó el papá del joven conductor, Anibal Barrera.

"Cualquier palabra que él me diga a mí no me va a llenar, yo lo que quiero más que todo es llamarle la atención a las personas que andaban con él, que por favor se hagan cargo y que nos ayuden con esto, porque nosotros realmente nunca esperábamos esto, mi papá no era una persona que andaba tomando, ni que andaba de vago, ni que andaba haciendo otra cosa fuera de lo normal, el hombre venía de la iglesia", expresó Walter Adán Espinoza.

El vehículo quedó metido en una alcantarilla y los lesionados fueron trasladados en carros particulares a un centro asistencial, al lugar del accidente se presentó la Policía para indagar en el hecho que dejó un muerto y cinco heridos.