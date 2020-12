Niña de 11 años se lleva la peor parte de un accidente en Altamira

Foto: Accidente de tránsito en Managua / TN8

Un motociclista y su hija de 11 años resultaron con severas lesiones en su cuerpo este viernes, al ser impactados por el conductor de un vehículo quien supuestamente irrespetó una señal de Alto, ubicada en una de las calles principales de Altamira, Managua.

El conductor del vehículo marca Hyundai, color celeste, placa M141-097 es identificado como Elian Armando Flores de 20 años, este circulaba de oeste hacia este cuando cruzó la intersección sin percatarse que de norte a sur iba sobre su preferencia el motociclista.

Lee también: Conductor de camioneta invade carril y provoca accidente en Ctra. Norte

"Yo vengo sobre mi preferencia de norte a sur, él no se fijó al parecer, y como venía tan rápido, ni tiempo le dio de esquivar, yo vengo con mi niña e igualmente intento esquivar el vehículo, pero se me hizo imposible y al final quién se llevó lo peor fue mi hija", relató Alí Francisco López de 28 años, conductor de la motocicleta marca Serpento color negra

La niña fue quien sufrió más con este hecho, afortunadamente ella llevaba su casco de seguridad, de lo contrario las heridas producto del impacto pudieron ser peores.

Los testigos al presenciar lo ocurrido, velozmente buscaron como socorrerla para calmar los nervios e intentar calmar el sangrado de su pie.

Foto: Accidente de tránsito en Managua / TN8

Atención a lesionados

"El muchacho venía tranquilo, él no venía a exceso de velocidad porque sabe que trae a su hija y no la puede exponer al peligro, luego el chavalo del carro, se tiró el Alto, es evidente que él no respetó esa señal porque ahí está. Gracias a Dios la niña no se desbarató la cabeza en la cuneta, porque ella venía con el casco, sin embargo, llevaba un golpe en la cabeza y otro más severo en su pie", adujo una testigo.

Al lugar se movilizaron inmediatamente técnicos en emergencias de la Cruz Roja Nicaragüense para estabilizar a los lesionados y posteriormente trasladarlos a centros hospitalarios y que sean atendidos por médicos de turno.

La menor fue trasladada al Hospital La Mascota donde será atendida por médicos especialistas.