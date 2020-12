Vivos de milagro tras fuerte accidente en Villa Fontana, Managua

Foto: Vivos de milagro tras fuerte accidente en Villa Fontana/ TN8

De la rotonda Jean Paul Genie tres cuadras al oeste una camioneta quedó destruida casi en su totalidad y es que el conductor de esta perdió el control supuestamente al tratar de esquivar a otro vehículo por lo que terminó impactando contra un árbol de la zona y dando varias vueltas por al menos cincuenta metros. Milagrosamente las dos personas que viajaban a bordo de esta resultaron completamente ilesas en el percance.

“Yo ni tan rápido vengo, todo fue de repente. Vengo en mi derecha y de repente un vehículo se cruza para aventajar al que iba adelante y este último se paró de repente, como ya lo tengo prácticamente de frente y lo iba a chocar, lo que hice fue esquivarlo y para no darle al que venía mi izquierda me terminé saliendo a la derecha", relataba el conductor de la camioneta.

Lee también: Accidente de tránsito deja un fallecido en Jalapa

Foto: Vivos de milagro tras fuerte accidente en Villa Fontana/ TN8

"Me subí al boulevard y en uno de los árboles terminé dando; de ahí no sé más porque empezamos a dar vueltas y no supe lo que pasó hasta que nos venimos a detener aquí, así como quedó la camioneta. Salimos vivos de milagro y ni golpes graves tenemos, unos raspones nada más”, continuó.

Bryan Alexander Gunninham Talavera de 20 años es quien conducía la camioneta y a como relataba se dirigía a recoger a unos amigos, solo que lo que sería una salida terminó convirtiéndose en el susto de su vida. En su testimonio agregaba que no estaba tomado pues apenas iba hacia el lugar donde se suponía que tendrían un poco de diversión.

Foto: Vivos de milagro tras fuerte accidente en Villa Fontana/ TN8

La camioneta quedó cruzada en todo ese sentido de esta pista y obstruyó el tráfico a pesar de la hora que era. Los oficiales se dispusieron a poner el orden en el sector antes de que se provocara otro accidente de igual o mayor magnitud.

Por su parte los bomberos usaron el agua para lavar todo el aceite y combustible que quedó regado en varios metros de la carretera.