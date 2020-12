Foto: Motociclistas impactan contra una camioneta en San Nicolás, Juigalpa / TN8

La invasión de carril fue lo que provocó un accidente de tránsito en el sector de San Nicolás, en el km 124 sobre la carretera que conduce Juigalpa hacia Managua.

El conductor y acompañante de una motocicleta resultaron gravemente lesionados cuando intentaban aventajar contra el carril contrario lo que provocó que chocaran contra un costado de la parte trasera de una camioneta, color blanca placa M 321 490 conducida por el Señor Mario Hanon.

El violento suceso dejó tirados sobre el pavimento a los afectados con heridas de gravedad en distintas partes de su cuerpo.

Los lesionados fueron identificados con el nombre de Carlos Dumas y Álvaro Antonio Calero Zeledón habitantes de la comarca San Esteban de la ciudad de Juigalpa, Chontales.

Las víctimas en primera instancia fueron auxiliados por vecinos del sector y minutos más tarde por técnicos de emergencia de Cruz Roja y una ambulancia del centro de salud de Juigalpa quienes se movilizaron para dar atención a este accidente de tránsito, trasladándolos hacia el Hospital Escuela Asunción de Juigalpa, Chontales.

"Ellos venían circulando hacia Juigalpa, invadieron mi carril y me pegaron en la parte trasera, los logré esquivar porque casi me pegan de frente, entiendo que venía saliendo de un bar y venían en estado de ebriedad, yo me dirigía para la capital", expresó Mario Hanon, conductor camioneta.

A su vez, oficiales de tránsito de la Policía Nacional de Chontales, se movilizaron hasta el sector para realizar el peritaje pertinente de este caso.