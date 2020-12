Investigan la muerte de norteamericano en su vivienda en Masaya

Foto: Investigan muerte de hombre en Masaya / TN8

El cuerpo sin vida del ciudadano norteamericano de 84 años, identificado como Miguel Ángel Hernández Amaya, fue encontrado en la vivienda que habitaba en la Villa Bosco Monge, de la ciudad de Masaya, la mañana de este miércoles.

Según vecinos el hombre vivía solo desde hace varios años y desconocían si tenía algún familiar en Nicaragua, sin embargo al saber de su muerte un supuesto sobrino llegó a la vivienda.

Te interesa: Mujer mata a su pareja en Carazo al calor de los tragos y por venganza

"Ayer yo lo miré y estaba sentado tranquilamente afuera, no se veía enfermo, lo saludé, entonces vino y me dijo que iba a ir a asomarse a una Purísima de aquí cerca, pero al final ya no le dieron ganas de ir. Hace tiempo yo lo había acompañado a Somoto a buscar a una hija que dice él que tenía y era la heredera de esta casa, pero no pudimos dar con ella", indicó un vecino identificado como Erick.

¿Herencia de por medio?

"Todavía ayer me dijo que lo volviera a acompañar. Él estaba insistente en que fuéramos a buscarla porque esa era su verdadera hija, que la quería encontrar, entonces yo le dije ahí vamos a echar un viaje pero pues ya pasó esto, que hoy ya amaneció sin vida. Llamamos a la policía porque era lo correcto, además para entregar toda la documentación a sus verdaderos familiares", agregó.

Foto: Investigan muerte de hombre en Masaya / TN8

La Policía Nacional llegó a la vivienda de Hernández Amaya, acordonó la zona para iniciar con las investigaciones y según detalló una fuente el cuerpo del hombre fue examinado por el médico forense, descartando mano criminal y como la causa de la muerte broncoaspiración, es decir, se atoró con su saliva o con su vómito.

Se está a la espera que los familiares reclamen el cuerpo para poder brindarle la debida y digna sepultura.