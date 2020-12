Camión impacta en postes de tendido eléctrico al perder los frenos en Carretera Sur

Foto: Agentes de tránsito de la Policía Nacional se hicieron presente al lugar/TN8

La tarde de este viernes en el kilómetro 14 de carretera Sur se registró el vuelco de un camión que transportaba tierra. Se presume que el accidente ocurrió producto de desperfectos mecánicos que presentó el transporte pesado.

"Nosotros estábamos trabajando en el 16 y medio y él estaba transportando el material y en eso escuchamos que gritaba "no llevo frenos, no llevo frenos", lo seguimos pero ya solo vimos que estaba estrellado, logró manipularlo de tal forma que el accidente no fuera más grande", dijo el testigo, David Rivas.

El conductor del camión fue identificado como Manuel Joaquín Bello Saenz, aproximadamente de 50 años de edad, circulaba de Sur a Norte y a pesar de su esfuerzo por evitar el incidente, resultó lesionado y de inmediato fue trasladado a un centro hospitalario para ser examinado.

El camión terminó deslizándose hasta detener su marcha cuando impactó contra unos postes de tendido eléctrico, los cuales chispearon de tal manera que iniciaba a quemar uno de los árboles que estaban cerca, afortunadamente cortaron la corriente antes de que se produjera otro accidente. Por otro lado al momento que se registró este percance, afortunadamente ningún otro vehículo transitaba por la vía.

Medidas

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se hicieron presente al lugar, para realizar las debidas investigaciones.

Es de suma importancia realizar inspección mecánica a los vehículos para evitar estos accidentes, recuerde revisar lo necesario antes de circular, no es la primera vez que sucede algo como esto, por ello es necesario tomar medidas de precaución para evitar accidentes.

En el último reporte que brindó la Dirección de Tránsito, una de las principales causas de accidentes de tránsito en la semana del 21 al 29 de noviembre, donde resultaron 18 personas fallecidas fue desperfectos mecánicos.