Asaltan a ayudante y conductor de camión repartidor de huevos en Managua

Foto: Asalto a camión repartidor de huevos en Managua / TN8

Dos delincuentes cubriendo su rostro con cascos, encañonaron y detonaron una arma de fuego para intimidar al ayudante y conductor de un camión repartidor de huevos y despojarlos de sus pertenencias, cuando se disponían a despachar en un supermercado, hecho ocurrido este miércoles contiguo al monumento de la Colonia 9 de Junio, Distrito VII de Managua.

Las víctimas responden a los nombres de Aquin José Gutiérrez de 40 años, conductor del camión y Bryan Antonio Pilarte, de 24 años el ayudante, fueron despojados de dos celulares, una Tablet y dos mil córdobas.

Te interesa: Hallazgo de cadáver en predio baldío en sector de Sabana Grande

“Estábamos despachando el producto y al final aparecieron ellos por la espalda. Traté de forcejear para que no me quitaran el teléfono pero ellos empezaron a disparar y ya no pude hacer nada. A mí se me llevaron el celular, a él también, la tablet del trabajo y su billetera con más de 2 mil pesos”, dijo el conductor del camión.

“Estaba abriendo el camión para sacar el producto cuando dos hombres en motocicleta se nos acercaron y vi que a mi compañero lo traían encañonado. Le quitaron su teléfono, después a mí me pideron las pertenencias. Al tratar de oponernos realizaron un disparo; ahí está el casquillo y el plomo, después me quitaron la cartera y la tablet y se fueron”, dijo el ayudante Bryan Pilarte.

Foto: Asalto a camión repartidor de huevos en Managua / TN8

Los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta marca Génesis color negro sin placa.

Tras la pista de los ladrones

El equipo técnico de investigación con la técnica canina de la Policía Nacional se presentó al lugar para rastrear la zona pero sin resultado alguno.

La institución del orden del Distrito VII de la capital se encuentra investigando el caso y mediante las cámaras de seguridad espera dar con el perfil de los amigos de lo ajeno y encontrarlos para llevarlos ante la justicia.