Ministerio de la Mujer imparte taller a mujeres chinandeganas

El Ministerio de la Mujer realizó un taller denominado "Pueblo Unido", en la que se compartió con mujeres información sobre cartilla educativa de derechos humanos.

En esta actividad se abordaron temas sobre la educación en la igualdad de géneros, así como los derechos y deberes de las mujeres en la sociedad.

Las mujeres intercambiaron experiencias sobre sus responsabilidades en sus hogares, a su vez dieron lectura a la cartilla educativa.

Cleris Delgado, asesora del Ministerio de la Mujer expresó: "estamos compartiendo con mujeres, la importancia de saber evaluarse y valorarse en el hogar y la sociedad, es muy importante que reconozcan sus derechos y deberes que sean mujeres trabajadores pero también que les den el valor que se merecen, que sean mujeres empoderadas pero sobre todo capaces de cambiar la sociedad de actitud y vernos sin distinción. Este taller muestra el desarrollo de la mujer en todos los ámbitos pues nuestro Gobierno ha venido restituyendo sus derechos, los derechos que forman parte de la igualdad que todos merecemos".

Con esta actividad en la que las principales protagonistas son las mujeres, se abordaron temas del desarrollo y avance en el empoderamiento de todas las mujeres en los diferentes espacios de la sociedad.

Crecimiento de la mujer

"Me siento contenta de recibir este taller, ya que como mujer me he dado cuenta del valor que merecemos, además del deber que tenemos y que debemos cumplir como mujeres, dentro de este taller hemos abarcado nuestros derechos que son el principal fundamento para nuestro desarrollo. Gracias al Gobierno que nos ha garantizado estos talleres que nos transmitan confianza en nosotras mismas y en las demás mujeres, el hecho de cuidarnos entre nosotras eso fortalece nuestra ciudad", mencionó Margarita López, participante del taller.

El Gobierno Central desde el Ministerio de la Mujer ha venido ejecutando charlas, talleres y convivencias para la armonía de las familias, así mismo avanza en el crecimiento del protagonismo de las mujeres.