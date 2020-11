Tragedia tras deslizamiento en Macizo de Peñas Blancas, Matagalpa

Foto: Deslave ha dejado muertos en el Macizo de Peñas Blancas

Una brigada conformada por miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, bomberos, BRIMUR, MINSA, COMUPRED, CODEPRED y comunitarios del Macizo de Peñas Blancas, informaron sobre un deslave que provocó la desaparición de 15 personas, de las cuales se ha rescatado a cuatro personas y otras cuatro han perdido la vida.

Esto se dio exactamente en la comunidad San Martín de Peñas Blancas, en el municipio El Tuma La Dalia.

Fallecidos:

- Martha Lorena Hernández, 34 años de edad y sus hijos Orlando Josué Navarrete Hernández, 7 meses de edad y Heykel Navarrete Hernández, 9 años de edad.

- Karen Junieth Martínez Hernández, 2 años de edad.

Con vida:

- Carlos Hernández Hernández, 38 años de edad

- Yarelis Díaz

- Gregorio Aguilar

- Orlando Navarrete Baldizón, esposo de Martha Lorena.

Esto se dio por un deslizamiento de tierra, con un recorrido de longitud de aproximadamente 1 mil metros y un ancho de 200 metros.

"El hecho de que ya no sigan las lluvias, de que el huracán Iota haya abandonado su territorio, no hay que permanecer como que nada ha pasado. Los suelos están saturados, los ríos no han normalizado su nivel, su caudal, y debemos seguir con las precauciones", expresó Pedro Hasslam, secretario político de Matagalpa.

Se continúa en las labores de la búsqueda y rescate de las otras personas.

Desgarrador

Foto: Zona donde ocurrió la tragedia en Macizo de Peñas Blancas / Cortesía

"Fue en cuestión de instantes que sucedió esto (...) Era una sola montaña, producto de este fenómeno climático esta montaña quedó partida en dos. Los cuerpos han sido encontrados en distintos puntos, en ambos lados. El padre de una de las menores que fue encontrada sin vida, viajó desde Matagalpa ya que asegura que su esposa con la menor habían ido a visitar familiares (...) entre llantos describió que el domingo iba a ir a traerlas, una escena sumamente desgarradora", dijo el corresponsal de TN8 en Matagalpa, Leopoldo Hernández.

Estas familias en años anteriores recibieron la propuesta de reubicación de lugar por estar en zona de riesgo, pero no aceptaron, igualmente fueron visitados para que abandonaran el lugar ante la llegada del huracán, pero decidieron quedarse.

Seguimiento a casos de emergencia

Foto: Zona donde ocurrió la tragedia en Macizo de Peñas Blancas / Cortesía

"Estamos en cada barrio, mas de 5 mil brigadistas entre policías, Ejército, COMUPRED, comunitarios; estamos trabajando todas las instituciones para atender a nuestro pueblo y normalizar la situación (...) nosotros seguimos avanzando, atendiendo a todas las familias", expresó Pedro Hasslam, secretario político de Matagalpa.

"Lamentamos las pérdidas de estos hermanos nicaragüenses, niños y niñas ahí fallecidos, en estos cuatro hermanos que encontramos sin vida hasta el momento (...) Continuamos trabajando, para localizar al resto de las personas que se plantean están desaparecidas", continuó.