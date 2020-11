León: Hombre casi muere dentro de un taxi, tras ser olvidado por el cadete

Iván Marcelo Pereira por poco pierde la vida asfixiado tras quedar encerrado en un taxi, Foto: TN8



Iván Marcelo Pereira por poco pierde la vida asfixiado tras quedar encerrado en un taxi, el hombre en completo estado de ebriedad estuvo aproximadamente una hora dentro del vehículo, al ser olvidado con el conductor y amigo de tragos.

“Él (el chofer) no se acordó que andaba conmigo, pensó que estaba solo el carro, por eso lo dejó enllavado y no sabia que yo estaba adentro, el andaba conmigo, pero se le olvidó, ahí me quedé y me estaba ahogando, la encabamos”, dijo el afectado Iván Pereira.

Por su parte el cadete del taxi placa LE 426 identificado como Santiago Toval, aduce que se bajó para ir a desayunar y dejó a su compañero en el automóvil.

“Le digo, apretale ahí para salir, porque esto se enllava, se enllavó solo, yo andaba afuera buscando que comer, y no andaba circulando, lo dejé ahí, yo lo andaba, pero me fui a buscar comida, cuando yo regreso, ya lo miro enllavado y no puede abrir, este jodido nunca halló la llave”, indicó el conductor Santiago Toval.

Bomberos al rescate

Miembros de la Dirección General de Bomberos de la ciudad de León, se presentaron al lugar del hecho en el reparto Lino Arguello para auxiliar al desesperado hombre, que fue rescatado y le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Mientras tanto las autoridades policiales del sector de los repartos de los poetas al sureste de la ciudad detuvieron al conductor del taxi, aplicándole una multa por manejar en estado de ebriedad, demás, trasladaron el carro al depósito vehicular.

Afortunadamente en este percance no hubo victima que lamentar, las autoridades policiales siempre mantienen las recomendaciones de no conducir bajo los efectos del licor, esta es una de las principales causas de accidentalidad y muertes que se han registrado en el departamento de León.