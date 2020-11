Foto: Detienen a delincuente con todo y arma con la que intimidaba a sus víctimas en la Ctra Sur/TN8

En el kilómetro 13 de la Carretera Sur circulaban dos jóvenes a bordo de una motocicleta, quienes hicieron caso omiso a una señal de alto de agentes de la Policía Nacional, estos al tratar de huir cayeron de la motocicleta en lo que eran interceptados por los agentes del orden, capturando a uno de estos en el lugar y ocupándole un arma de fuego, misma que ocupaba para cometer robos en este sector.

En lo que estaba a la espera de una patrulla que lo condujera a las celdas del Distrito III de Policía, un joven pasó de casualidad y logró reconocer a este sujeto como uno de los que días atrás le había robado sus pertenencias en lo que se dirigía hacia su casa.

“Yo vengo pasando de casualidad y veo que los oficiales tenían tirado al chavalo, me arrimé a ver y cuando le veo la cara supe de inmediato que era uno de los que me había asaltado hace como uno semana. Ahora él dice que lo estoy confundiendo; pero que va, la típica estrategia de esta gente, hasta la pistola es la misma con la que me apuntó el día que me asaltó”, relató Carlos Cuevas, víctima de esta persona.



Por si fuera poco, otras personas que recién estuvieron a punto de ser asaltadas por este individuo se hicieron presentes y lograron reconocerlo como quien minutos atrás los había amenazado de muerte.

"Nosotros vamos de la iglesia hacia nuestra casa cuando de repente se paró la moto con dos hombres y nos sacaron pistolas para amenazarnos y decirnos que les diéramos todo lo que anduviéramos, yo lo que hago es gritar y salir corriendo porque ya estaba como a 100 metros de mi casa”, decía la joven Edelma Avendaño.

Cometer robos

"Nos pidió el teléfono; pero como se que pusieron nerviosos de pronto porque cuando ella empezó a gritar y pedir ayuda, ellos lo que hicieron fue salir corriendo en la moto sin quitarnos nada", agregó Jeffrey Solís.

El otro sujeto que iba en la motocicleta logró escapar de los oficiales; pero con la ayuda de la técnica canina le dieron persecución por varios kilómetros, perdiendo su rastro al llegar a un predio montoso.

Tanto las víctimas como el detenido serían llevados a la delegación correspondiente, unos para poner la denuncia y el otro para responder por lo delitos por el cual se le está acusando.