Foto: Feroz incendio reduce a cenizas una vivienda en Tecolostote, Boaco/TN8

El día miércoles 11 de noviembre se produjo un incendio estructural en la vivienda de la señora María Estebana Alvarado Largaespada de 54 años de edad, la cual habitaba con 2 niños y 4 adultos

La vivienda se encontraba ubicada en el barrio San Antonio de la escuela Rubén Darío 150 mts al sur, sector Tecolostote municipio de San Lorenzo departamento de Boaco, las cuel el incendio redujo completamente a cenizas.

El hecho se originó en el interior de la vivienda cuando doña Estebana dejara encendida una candela y se fue a visitar a su suegra ; sorpresa para ella cuando le avisaron de que se estaba quemando su casa, la cual estaba construida de madera completa, techo de zinc, y por el tipo de material se incineró rápidamente.

En este hecho la familia afectada perdió todo desde camas, roperos, cocina, ropa, utensilios de plásticos, sillas entre otras pertenecías que se encontraban en el interior de la que fue se casa de habitación.

Al lugar se presentaron miembros del COMUPRED y la DGBN del empalme de Boaco para sofocar el incendio y realizar acciones de enfriamiento; gracias a Dios no hay víctimas que lamentar solo pérdidas materiales.

Pérdidas materiales

"El incendio inició porque yo deje una candela encendida sobre el gavetero y me vine aquí donde mi suegra, a mí se me olvido y me quede aquí y mi cuñado me aviso cuando miro las llamas, no pudimos sacar nada todo se perdió pero gracias a Dios los niños, todos estábamos afuera", expresó con la voz entrecortada la señora Estebana Alvarado.

"Nosotros como COMUPRED recibimos el aviso de este incendio, nos movimos al lugar pero la vivienda ya se había calcinado por completo ya no pudimos recuperar nada de las cosas que le pertenecía a la familia", expresó Franklin Moraga,miembro del COMUPRED municipal San Lorenzo.