Foto: Fatal accidente cobra dos vidas en los semáforos de Villa Fontana/TN8

La imprudencia del conductor de una camioneta le costó la vida a dos jóvenes en los semáforos de Villa Fontana. Al responsable de esta tragedia no le importó que hubieran vehículos por delante esperando el verde del semáforo, pues los embistió de tal forma que los cuerpos quedaron tirados uno a cada lado de esta pista.

Tanto la moto como la camioneta circulaban en la misma dirección, de este a oeste. La motocicleta estaba estacionada con sus dos tripulantes a bordo esperando que el semáforo les diera el verde y así seguir su marcha hacia el barrio Memorial Sandino, lugar en donde habitan.

La camioneta que venía acercándose a gran velocidad, según testigos no hizo como detenerse y menos tratarlos de esquivar, provocando la mortal colisión y dejando destrozada a casi cien metros la motocicleta.

Foto: Fatal accidente cobra dos vidas en los semáforos de Villa Fontana/TN8

"Salieron volando los muchachos, fue horrible. Ese hombre de la camioneta anda perdido, no hay palabras para describir como los agarró. Si no hizo por donde detenerse, está ahí la camioneta porque se le apagó y ya no le encendió. Como dejó a la pobre muchacha y al muchacho hasta donde fue a parar", comentaba un conductor que igual esperaba el verde del semáforo.

La joven de 23 años fue identificada como Wendy Katiuska Chávez Araica, esta luego del brutal impacto por parte de la camioneta fue a dar su cabeza con uno de los costados de un carro que circulaba en su preferencia, causándole desprendimiento de piezas dentales.

Por otra parte estaba tirado Gerald Lenin Aguirre Vallejos de 24 años, quien fue llevado en estado crítico al hospital Manolo Morales, perdiendo la vida producto de las graves heridas con las que había resultado.

Medicina legal

El conductor de la camioneta que causó esta tragedia responde al nombre de Ruddy Ortiz, mismo que fue detenido por los oficiales del Distrito I de Policía.

La familia que entre lágrimas y gritos tenía que reconocer el cuerpo de uno de los fallecidos, trató de tomar justicia por su propia cuenta, motivo por el que el responsable fue llevado de inmediato a la delegación policial.

Los agentes realizaban las debidas investigaciones en lo que medicina legal llegaba por el cuerpo para realizarle la debida autopsia.