No leo libros, mejor robo: delincuente captado en negocio del Huembes

Foto: Robo de celular en tramo del Mercado Roberto Huembes / TN8

Bien dicen que los libros no pueden ser robados porque los que roban no leen y los que leen no roban, sin embargo la práctica de tomar lo ajeno no respeta ningún lugar, y es que un delincuente disfrazado de lector visitó uno de los negocios de venta de libros en el Mercado Roberto Huembes, en Managua, solo para hacer de las suyas.

El hecho se registró a las 11 de la mañana de este martes y de inmediato fue reportado a nuestra línea de WhatsApp 7832-0088.

Lee también: Incendio afecta dos cuartos de una vivienda de la colonia Miguel Gutiérrez

Este sujeto quedó captado desde dos ángulos diferentes donde se logra observar su contextura, su vestimenta e incluso las intenciones que tiene de tomar lo que no es suyo, pues vuelve a ver en reiteradas ocasiones el objeto del que se apropiaría con artimañas.

En los primeros segundos la dueña del local está como si fuera un día más atendiendo, organizando su mercadería, y en cuestión de segundos entra el sujeto como un cliente más, pregunta sobre un libro y la señora amablemente va a buscárselo sin imaginar que él ya tenía puesta su mira.

Robo de celular

Cuando ya tiene el libro en la mano pretende hojearlo como crítico de lectura y pide otra opción solo para hacer que la mujer fuera en busca de otro, para que a este le quedara el camino libre.

El aprovechado individuo estiró con rapidez su mano sobre la caja y tomó un celular, el cual según las victimas pertenecía a un recién difunto familiar, teniendo este aparato electrónico un gran valor sentimental por lo que si alguien logra reconocer a este sujeto a pesar de que estaba usando mascarilla, dé información sobre su paradero.

En la actualidad la mayoría de negocios ha tomado la medida de instalar cámaras de seguridad para identificar a personas con malas intenciones, como las que tenía el antagonista de esta historia, y así poder reportarlo a la Policía Nacional.