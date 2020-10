Vehículo se vuelca en el km 33.5 de la carretera Masaya-Granada

La señora venía de la Gran Sultana, cuando sufrió el percance del que por fortuna resultó sin lesiones Foto: TN8

Tras perder el control de su carro Suzuki en el kilómetro 33.5 de la carretera Masaya a Granada, la señora Fabiola Zapata Salinas, terminó con su medio de transporte volcado en medio de la vía.

Según testigos del accidente de tránsito, la señora venía de la Gran Sultana, cuando sufrió el percance del que por fortuna resultó sin lesiones, tanto ella como su acompañante otra mujer aún no identificada.

Pobladores del sector socorrieron a las mujeres e indicaron que la causa por la que la fémina perdió el control de su vehículo, fue un motorizado que le invadió el carril, provocando que pegara contra la valla primeramente y luego se volcara.

Lee también: Encuentran cuerpo sin vida de joven con múltiples heridas en Chontales

#Nicaragua | Solo daños materiales dejó un accidente de tránsito en el kilómetro 33.5 de la carretera Masaya a #Granada. pic.twitter.com/Ca6NHfjuRM — TN8 Nicaragua (@canaltn8) October 25, 2020

"La valla le respondió a la muchacha, Dios permitió que no hubiera ningún suceso, porque las dos señoras están bien, gracias al señor, el carro está desbaratado pero no pasó ninguna desgracia, no pasó a más, lo material se repone pero la vida no; en esta zona se dan bastante accidente por las malas maniobras", mencionó Ana Rosa Chávez, testigo.

Investigaciones

Miembros de la Dirección General de Bomberos se presentaron al lugar para auxiliar a las mujeres, sin embargo no ameritan ser remitidas a un centro asistencial, así también la especialidad de tránsito de la Policía Nacional desarrolla sus investigaciones pertinentes con el caso.

Las malas maniobras, el abuso del licor, forman parte de las acciones sobre la carretera que dejan como consecuencia desenlaces fatales, es por esta razón que los agentes del orden hacen constantes llamados a prevenir los accidentes de tránsito, respetando las señalizaciones en las carreteras y así no solo salva su vida sino la de terceras personas.