Motociclista resulta herido al ser impactado por vehículo en Altamira

Foto: Accidente de tránsito en Managua / TN8

El motociclista Silvio Pinel Salgado, de 45 años, resultó con heridas en tres de sus dedos de la mano derecha, más golpes en diversas partes del cuerpo, al ser impactado por un vehículo cuyo conductor supuestamente le invadió el carril, de los semáforos del Autolote El Chele, tres cuadras al sur, pista Altamira, en Managua.

Pinel Salgado se transportaba en una motocicleta platino, color rojo, placa M 75648 y fue impactado por un vehículo Hyundai, plateado, placa M 216-235. Este accidente fue registrado la tarde de este martes 20 de octubre.

Te interesa: Imprudencia de no guardar distancia causa triple choque en León

"Yo voy en el carril izquierdo de sur a norte en mi preferencia, pero el conductor del carro salió del súper y me invadió el carril de oeste a este, pensé que no se iba a tirar y pues ya no pude esquivarlo ni frenar", dijo Silvio Pinel.

"El de la moto viene en su vía, el del carro se le pasó y le invadió al salir del súper, y se estrelló en la puerta. Gracias a Dios que portaba su casco y eso le ayudó que no se golpeara la cabeza", dijo Mario López, testigo del accidente.

Foto: Accidente de tránsito en Managua / TN8

Atención al motociclista lesionado

El motociclista quien estaba a pocas cuadras de llegar a su centro de trabajo en un centro de venta de computadoras, fue valorado por paramédicos de los bomberos pero no fue trasladado, pues decidió ir por su cuenta.

Agentes de Tránsito Nacional levantaban la escena del accidente para determinar la responsabilidad de ambos conductores.

La Policía Nacional esta semana reportó un total de 746 accidentes, que cobraron la vida de 18 personas y dejaron 36 lesionados, siendo las principales causas el conducir en estado de ebriedad y las malas maniobras.