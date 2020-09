Motociclista irrespeta señal de Alto y choca con bus en Managua

Foto: Accidente de tránsito con Ruta 101, en Managua / TN8

Un motociclista identificado como Álvaro José Cruz de 49 años de edad, resultó con lesiones en su cuerpo después de ser colisionado por un bus que cubre la Ruta 101 este miércoles. El hecho se registró de las Delicias del Volga, una cuadra al oeste, una cuadra al norte, en Managua.

Según testigos el conductor del bus viajaba en su preferencia y a un límite de velocidad moderado, lo que ayudó que este percance vial no se convirtiera en una fatalidad.

Lee también: Motociclista resulta seriamente lesionado al chocar con taxi en Rivas

Cruz andaba realizando diligencias laborales al momento del accidente de tránsito, que lo dejó tendido en el pavimento, quejándose del intenso dolor en su pie derecho, producto del golpe que recibió tras el impacto.

"El de la moto venía a exceso de velocidad y se tiró el Alto. Afortunadamente el conductor del bus venía despacio porque si no estaría muerto y la señal de Alto es clara para él, no sé porqué no la respetan. Yo hago el llamado a que sean prudentes y respeten las señales de tránsito porque sus familias los están esperando en casa", expresó un testigo.

Foto: Accidente de tránsito con Ruta 101, en Managua / TN8

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos les brindaron primeros auxilios al accidentado y posteriormente fue trasladado al Hospital Carlos Roberto Huembes, para que médicos descarten lesiones internas.

Por su parte el conductor del bus comentó: "Yo vengo circulando de norte a sur y él se tiró el Alto. Yo vengo en mi preferencia normal, pero cuando lo miro que viene rápido y ni tiempo de frenar le dio, y yo lo que traté de hacer fue frenar y capearlo, pero no logré y gracias a Dios fue en una esquina que colisionó, porque sino quién sabe que habría pasado".

Agentes de Tránsito Nacional hicieron el levantamiento del croquis para determinar la responsabilidad de los involucrados.

Estadísticas de accidentes

En su acostumbrado informe semanal la dirección de seguridad de Tránsito Nacional dio a conocer que en una semana se reportaron 691 accidentes, resultando nueve fallecidas y 41 lesionadas.

Con respecto a la semana anterior, disminuyeron en siete las personas fallecidas y 10 los lesionados en accidentes de tránsito, así lo informó este lunes la comisionada general Vilma Reyes.