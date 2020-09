Foto: Madre e hija resultan lesionadas tras accidente de tránsito en Tipitapa

La noche de este sábado en el kilómetro 42 de la carretera hacia el Rama se registró un accidente de tránsito donde se vio involucrada la conductora de la camioneta color verde placa M 017 415 en el cual resultó lesionada la conductora identificada como Liseth Martinez Guerrero de 34 años de edad y su hija Maria Gabriela Martinez de 12 años.

Según Leonidas Jaime de 60 años de edad conductor del camión color Azul placa ES 216 36, comentó que solo escucho el fuerte impacto, cuando se bajo del camión vio la camioneta metida y busco como ayudar a las tres personas que iban en el vehículo pero gracias a Dios solo dos de ellas resultaron lesionadas y se ven que no es de gravedad.

La conductora de la camioneta manifestó que viajaba a 60 kilómetros por hora con dirección de Managua hacia Boaco, "El camión venia de retroceso sin luces cuando me percate ya estaba pegada no pude hacer nada, me siento agradecida con Dios porque nadie murió, el impacto fue tan fuerte que la camioneta quedo pegada, venia de Managua e iba para mi casa ubicada en el departamento de Boaco", señalo Liseth Martinez conductora de la camioneta

Al lugar llegaron miembros de Cruz Roja nicaragüense atendieron a las dos lesionadas, las cuales en un primer momento no quisieron que las trasladaran a un centro asistencial pero finalmente aceptaron y las llevaron al Hospital primario Yolanda Mayorga , ubicado en Tipitapa.

La policía de tránsito realiza las investigaciones del caso, trasladaron a los vehículos al distrito ocho, el conductor del camión también fue remitido a la policía para ser investigado.

La institución policial reitera el llamado a los conductores a respetar las señales viales, los limites de velocidad, a usar el cinturón, no conducir en estado de ebriedad y a los motociclistas usar casco de seguridad para evitar accidentes de tránsito.