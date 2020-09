Accidente mortal en el sector de Las Marías, Matagalpa

Foto: Accidente de tránsito en sector de Las Marías, Matagalpa / TN8

El mediodía de este lunes en el sector conocido como Las Marías, en la ciudad de Matagalpa, entrada noroeste, se produjo un accidente de tránsito donde se vieron involucrados tres vehículos.

Una camioneta, un camión y una motocicleta fueron los automotores de este choque, que dejó como resultado una persona fallecida. Cabe señalar que este lugar es uno de los de mayor tránsito vehicular.

Según información recabada por TN8 en el sector en mención, hay una pequeña pendiente donde se movilizaba una camioneta Hilux doble cabina placa MT 26903, conducida por José Manuel Jarquín, originario de Esquipulas, quien se disponía a entrar a la ciudad cuando vio que un camión venía aventajando a una fila de vehículos y al ver que no se detenía frenó y buscó como orillarse para que el camión pudiera pasar sin impactarlo.

Detrás de la camioneta viajaban dos personas en una motocicleta color azul placa MT 37342, conducida por Francisco Montoya y se hacía acompañar de su primo Eliazar Montoya Blandón. Se presume que estos viajaban un poco rápido o no guardaron la distancia, ya que al frenar la camioneta impactaron en la parte de atrás, cayendo Eliazar sobre la vía en sentido contrario, con tan mala suerte que en ese momento pasaba el camión placa MT 20497 conducido Norgen Salgado, que venía aventajando y una de las llantas le pasó sobre la cabeza causándole la muerte de forma inmediata.

Relato del hecho

El conductor de la camioneta aun nervioso aseguró: “Yo me detuve para evitar el accidente, pero sentí algo pegado en la parte de atrás, yo pensé que era el camión que me había pegado, me bajé para tomarle foto al camión porque pensé que se quería correr y al bajarme mire al chavalo ya muerto".

Hasta el lugar del accidente se movilizó el equipo forense, los que trasladaron al cuerpo a Medicina Legal para determinar las causas directas de su muerte, mientras tanto la Policía Nacional en la especialidad de tránsito realiza las investigaciones pertinentes para determinar quién fue el responsable del accidente.

El fallecido era originario del municipio San Ramón.