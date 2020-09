Foto: Hombre pierde la vida al caer a un cauce natural en Granada / TN8

La noche de este sábado una persona del sexo masculino identificado como Joaquín Ubau de aproximadamente 70 años de edad perdió la vida al caer a un cauce natural y ser arrastrado por las fuertes corrientes en el sector de la Laguna #1 en la carretera Granada-Masaya.

Debido a un fuerte torrencial de agua caído en la ciudad de Granada, el cauce ubicado en el sector de la Universidad de Oriente (UDO) en la comunidad La Laguna #1 presentó fuertes corrientes de agua, momento en el que el ciudadano Ubau pasaba por el lugar aparentemente bajo los efectos del alcohol lo que provocó que este fuera arrastrado por la corriente.

“Él no es de esta zona, viene a trabajar y siempre lo vemos llegar, él va a vender a Masaya y siempre regresa y ya viene saliendo por la tarde, pero hoy no lo vimos pasar y eso nos llamó la atención que no lo vimos salir después de que llovió” comentó Miguel López habitante de la zona.

Pobladores de la zona dieron aviso a las autoridades de emergencia porque lo que de inmediato se hicieron presentes los Bomberos unificados quienes por más de 40 minutos, trabajaron en la búsqueda, salvamento y rescate del cuerpo, el cual fue encontrado a unos 200 metros de donde este se precipito.

“Nosotros recibimos una llamada de emergencia por parte de la población y al llegar al lugar nos dispusimos a trabajar aquí estamos más de 20 compañeros de los Bomberos Unidos y con la ayuda de la población logramos rescatar el cuerpo el cual había sido arrastrado por las fuertes corrientes del cauce, lamentablemente el ciudadano ya no presentaba ningún signo vital” añadió el Comandante Roberto Lanzas de la Dirección General De Bomberos.

Al lugar se hizo presente la Policía Nacional para investigar el hecho y descartar con la ayuda del médico forense si hubo o no mano criminal.