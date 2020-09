Trailero queda al borde del precipicio en la Cuesta El Plomo

Foto: Accidente de tránsito en la Cuesta El Plomo / TN8

Desperfectos mecánicos fueron las supuestas causas de un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves, en la temida Cuesta El Plomo, Managua, donde un trailero milagrosamente resultó ileso.

Se trata de Eugenio López, de 49 años de edad, quien miró la muerte de frente al quedar al borde del abismo al costado norte de la Cuesta El Plomo.

López salió en horas de la madrugada en un furgón Freightliner color blanco, placa RB 7930, del municipio Tipitapa e iba rumbo a Puerto Cortés, Honduras, pero fallos en el sistema de frenos por desperfectos mecánicos ocasionaron presuntamente el percance vial.

Relato de los hechos

“Iba subiendo la Cuesta El Plomo y se me apagó el camión corriendo y como iba sin frenos pues se me fue el camión para atrás, y como 50 metros para atrás se me 'cuadreó' y quedé al borde del guindo. Gracias a Dios que me ama, porque el camión está en el aire y lo que me detiene de no caer al guindo es el contenedor. Si el camión pasa de viaje no quedo ni para contar el cuento hermano“, dijo entre nervios Eugenio López.

“Gracias a Dios que no se fue a ese guindo, es un milagro, dicen que fue como a la 1 de la madrugada. Esta cuesta es bien peligrosa, ni para cuento hubiese quedado ese pobre hombre“, dijo Simón Rodríguez, camionero que pasaba por el lugar.

El conductor originario de Chinandega daba gracias a Dios por una segunda oportunidad de vida, argumentando que tiene 15 años de conducir y hasta ahora sufre un accidente de esta magnitud.

Otro accidente

A pocas horas en el mismo lugar otro furgonero por ir distraído, asombrado por el accidente, bajando la cuesta no guardó la distancia e impactó atrás de otro camión.

Afortunadamente de ambos accidentes solamente se reportan cuantiosos daños materiales, mientras agentes policiales hacen las debidas investigaciones de estos casos.