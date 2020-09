Juigalpino sobrevive de milagro al ser arrastrado varios metros en un cauce

Foto: Hombre fue arrastrado por las fuertes corrientes de un río que cruzaba/TN8

Momentos de terror vivió esta tarde el señor Silvio Fernández de 53 años de edad, al intentar cruzar un puente fue arrastrado por las fuertes corrientes de aguas en el río que cruza en el barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Juigalpa, Chontales.

De acuerdo testigos don Silvio se encontraba en estado de ebriedad al momento que se encontraba en el puente cuando fue sorprendido por las corrientes de agua debido a la fuertes lluvias que cayó la tarde de este domingo en la ciudad de Juigalpa, lo que provocó que se creciera el cauce que cruza en el barrio Nuevo Amanecer lugar donde se registró el incidente.

Minutos después personas que presenciaron cuando Fernández fue arrastrado dieron aviso a las autoridades correspondientes, donde de manera inmediata se activó COMUPRED quienes se movilizaron al lugar, iniciaron la búsqueda de Silvio quien estaba desaparecido.

Silvio fue encontrado con vida quien logró sostenerse de una rama luchando por sobrevivir contra las fuertes corrientes que lo arrastraron por varios kilómetros, fue despojado de su ropa quedando desnudo hasta quedar a salvó con ayuda de vecinos del barrio que se activaron al saber de la emergencia.

Se salvó de milagro

Según relato de Silvio Rodríguez "yo iba cruzándome el puente, milagro de Dios logré salir con vida, las corrientes me arrastró, yo pensaba que me iba a matar la quebrada, me dejó desnudo, me quitó la cartera, la faja, el pantalón, camisa y chinelas, logré agarrarme de una rama, me refundí, me golpeó una rama y piedras, ya casi no podía que me estaba ahogando ya por último me agarré de la rama solo me hacía remolino, pedimos que reparen el puente".

El alcalde de Juigalpa profesor Erwing de Castilla Urbina quien llegó al lugar a brindar apoyo a la familia se comprometió con los habitantes del barrio a realizar la reparación y construcción de puente donde fue arrastrado Fernández, iniciar con la evaluación de su estado para la reparación.