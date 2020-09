Joven Jinete atropellado por un bus en Chontales

Foto: Joven resultó con lesiones de gravedad tras ser impactado por un bus de transporte colectivo/TN8

El Joven Darwin José Marín González de 26 años de edad quien se movilizaba en una bestia, resultó con lesiones de gravedad tras ser impactado por un bus de transporte colectivo "Amador" en el kilómetro 176 sobre la carretera que conduce Santo Tomás hacia Juigalpa en el departamento de Chontales.

Según testigos la víctima circulaba en una bestia a un lado de la vía cuando fue atropellado por el conductor del bus Harold Oporta quien aparentemente no lo logró ver producto de las fuertes lluvias que caían en ese momento en la zona, intentó esquivarlo, saliéndose a un lado de la vía, yéndose a un pequeño abismo.

Te puede interesar: Policía Nacional detiene a dos supuestos asaltantes en la Primero de Mayo

En el bus de transporte colectivo "Amador" viajaban a bordo 60 pasajeros, gracias a Dios solo se llevaron tremendo susto, resultando todos ilesos.

Foto: Joven resultó con lesiones de gravedad tras ser impactado por un bus de transporte colectivo/TN8

Al lugar se hicieron presentes una unidad de emergencia del municipio de Santo Tomás a brindar los primeros auxilios al lesionado siendo traslado a un centro asistencial y posteriormente al Hospital Escuela Asunción para ser valorado por médicos de turno.

También llegaron al lugar agentes de tránsito de la Policía Nacional a realizar las respectivas investigaciones de este accidente de tránsito.

Continúan las investigaciones

"Viene un camión de frente, venían los caballos, uno al orilla en la vía, los otros dos más allá, llenos de leñas, entonces como está lloviendo, lo miro ya cerca, freno para no darle a él, me a orillé un poco, agarré un colocho, me salí de la vía y se fue allá abajo, ninguno de los pasajeros resultó lesionado solo es susto, con un costado impacté al señor, el caballo que venía cargado le cayó en la pierna al joven, le fracturó la pierna, la lluvia estaba fuerte, no se miraba nada ese momento", dijo Harold Oporta.

Foto: Joven resultó con lesiones de gravedad tras ser impactado por un bus de transporte colectivo/TN8

"El chófer tiene que responder por ese problema, los buceros nunca van a decir la verdad, más bien lo pasan arrastrando a los peatones cuando van a un lado de la vía, el muchacho venía a traer leña, el bus lo arrastró y no sabemos cómo se salvó, las dos piernas lleva fracturas graves", expresó Le Matus, amigo de la víctima.

"Queremos que las autoridades nos escuche y que se haga justicia, es mi hermano a quien le sucedió esto, el pies izquierdo casi trozado iba, que se haga justicia, los buceros jamás dicen la verdad, se ve como conducen, somos gente humilde, él venía de traer leña", manifestó, Anielka Marín González.