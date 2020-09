Capturan a presunto delincuente que se hacía pasar por trabajador de ENACAL

Foto: Captura de un sujeto señalado de hacerse pasar por trabajador de ENACAL para cometer robos / TN8

Pobladores de Managua han reportado recientemente a sujetos que se identifican como trabajadores de ENACAL, con el único objetivo de cometer robos.

Debido a esto la Policía Nacional ha realizado investigaciones y operativos de búsqueda y captura para dar con los elementos que han realizando estos actos ilegales, producto de este trabajo se capturó a un sospechoso en Villa Progreso, Distrito VI de la capital.

El individuo fue identificado como Toribio Urbina, de quien supuestamente se tienen varias acusaciones de estafa por pobladores habitantes de Villa Libertad, Milagro de Dios y Colonia Primero de Mayo.

"Yo no ando ningún documento de ENACAL, yo trabajé cinco años en Emprosa, yo venía de cruzada porque ando buscando empleo. En mi bolso no ando ningún documento, ellos saben mi nombre, saben donde yo vivo, si yo anduviera cobrando yo andaría documentos. Es injusto lo que me están haciendo", expresó el señalado.

Investigación de los robos

Se maneja de que hay un red de delincuentes que se andan haciendo pasar por trabajadores de ENACAL, portando chaquetas se identifican como parte de la institución, llevando un carnet falso y entre otras documentaciones falsas.

En muchas ocasiones roban medidores y engañan a las personas afirmando que ellos tienen la autorización de componerles el medidor y en otras ocasiones roban dinero en efectivo haciéndose pasar por cobradores.

"Ellos andan los datos de los usuarios, hay muchas denuncias; la institución en coordinación con la Policía Nacional andamos trabajando dándole seguridad a la población para que este tipo de gente no los anden estafando", dijo Luis Escobar, supervisor en ENACAL.

Si usted identifica al presunto delincuente Toribio Urbina, puede acudir a la estación policial más cercana a interponer si formal denuncia.

De igual forma si ha sido víctima reporte a las autoridades competentes para dar con el paradero de estos individuos inescrupulosos, que se aprovechan de la buena de fe de los capitalinos.