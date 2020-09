Managua: Machetean al "Chelito" después de defender a una joven cuando le querían robar

Los vecinos del sector al ver lo sucedido actuaron en defensa de don Pablo, mismo que perdió abundante sangre producto de la herida. Foto: TN8

Una buena acción casi le cuesta la vida al ciudadano Pablo José González Espinoza, de 69 años mejor conocido como "El Chelito", quien resultó con un machetazo en su brazo al proteger a una joven cuando le querían robar en el barrio Los Ángeles.

Supuestamente 3 indigentes que se mantienen en el sector intentaron robar las pertenencias de una joven que esperaba un autobús, luego don Pablo indignado al ver lo que sucedía se metió en defensa de la muchacha y los sujetos le arrebataron un machete que él defensor tenía y le propinaron la herida.

Los vecinos del sector al ver lo sucedido actuaron en defensa de don Pablo, mismo que perdió abundante sangre producto de la herida.

#Nicaragua | Un ciudadano solo conocido como Pablo "El Chelito" fue herido de gravedad por 3 antisociales en el barrio Los Ángeles, distrito 1 de #Managua.



El hecho ocurrió cuando don Pablo de aproximadamente 64 años defendió a una muchacha a quien le querían robar. pic.twitter.com/EGhpPDIFRq — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 6, 2020

"Son 3, la mujer le quitó el machete al viejito y le dieron la estocada, la intención de ellos era descuartizar al señor, si los vecinos no se han metido lo matan al señor, todo por defender a una muchacha para que no le robaran, ellos hace poco están aquí, dejamos que se quedarán por el tema de la lluvia, y el señor que machetiaron viene a buscar comida que a veces los vecinos le dan, el es tranquilo, no se mete con nadie" refirió Carlos Caldera, habitante del sector.

Lee también: Anciano muere al ser arrollado por motociclista en Comalapa, Chontales

"Estos son unos delincuentes que vienen a robar aquí, el y una mujer machetearon al viejito, el lo agarró y la otra mujer fue quien le pegó, la mujer huyó quien sabe dónde, así a como está con esos clavos, lo agarraron y lo machetearon, se enojaron porque no dejó que les robara", expresó otro testigo.

El Chelito fue llevado en una ambulancia al hospital Manolo Morales para ser atendido por médicos especialistas, mientras los sospechosos fueron remitidos al distrito 1 de la policía para dar inicio con las investigaciones pertinentes.