Joven de 33 años perece ahogado en la bahía de Bluefields

Foto: El cuerpo fue entregado a sus familiares/TN8.

Henry Nicolás Urbina Coronado de 33 años de edad y habitante del barrio 19 de Julio de la ciudad Bluefields falleció la tarde de este martes 25 de agosto, cuando por motivos aún desconocidos se introdujo a las costas de la bahía de Bluefields en el sector del barrio Pointeen.

Un testigo que decidió omitir su nombre dijo que él observó al joven tipo 2 de la tarde por el sector del barrio Pointeen y que presume este se encontraba en estado de ebriedad. "Yo le dije que si le pedía un taxi y dijo que no, que tenía miedo, pero no me dijo porqué, luego mire que se fue a la esquina y entró al bar restaurante que está ahí. Mi susto fue escuchar luego de un rato que se había tirado al agua".

Otros testigos manifestaron que llegó al restaurante que está ubicado a la orilla de la bahía, pidió una cerveza y luego se lanzó a la bahía y no volvió a salir a flote.

Debido a la situación, la población del barrio se alarmó, dio parte a la Policía Nacional y varios jóvenes que trabajan en una empresa de acopio de marisco ubicada en el barrio del incidente tomaron un cayuco y decidieron iniciar con la búsqueda del joven Henry Urbina. Luego de una hora aproximadamente de buceo y de utilizar la técnica de lanzar anzuelos amarrados de nylon, lograron encontrar el cuerpo ya sin vida del joven de 33 años.

Se desconoce lo que llevó al joven a terminar con su vida

La trágica noticia corrió en las redes sociales al punto que familiares del joven tuvieron el mal presentimiento de que se trataba de Henry, porque alguien lo identificó al momento de haberse lanzado al agua.

Luego de haber sido encontrado el cuerpo cerca del muelle de la gasolinera acuática, este fue revisado por el Forense, quien llegó en compañía de la guardia operativa de Auxilio Judicial de la Policía Nacional en Bluefields.

El cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes no quisieron referirse al caso llevando el cuerpo para la vela.

Por su parte el forense de turno, dijo no poder referirse al caso por petición de la familia.