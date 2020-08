Mujer embarazada y su hija fueron asesinadas en Matagalpa

Foto: Familias y vecinos aterrados por tal suceso viendo lo que aconteció/TN8

La tarde de este viernes las familias matagalpinas vivieron momento de alarma, tristeza, dolor y repudio por el crimen que se cometió en el barrio Sabadell ubicado en la parte norte de la ciudad, en la salida hacia Jinotega, en ese lugar una mujer de nombre Fátima del Carmen Marines Rodrigué de 29 años de edad la que estaba embarazada y una niña de iniciales D.C.M.S de tan solo cuatro años de edad.

La víctima todos los días llegaba a visitar a su mamá pero esta ya tenía dos días que no llegaba, ella decidió salir a buscarla, primeramente la buscó en la casa la que estaba cerrada con candado, por lo que pensó que andaba en el hospital pasando control y decidió salir hacia el centro asistencial a buscarla, al no encontrarla y al no tener noticia de ella regresó a la casa y forzaron la puerta y al llegar al cuarto se encontraron con la dantesca escena donde la joven estaba debajo de la cama junto a la niña ya sin vida.

Lea más en: Búsqueda de menor que se precipitó a cauce en Managua se reanudará este sábado

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte aunque hay testigos que aseguran que las dos víctimas tenían sangre en la ropa aún así se desconoce que podrían haber usado para asesinarlas, medina legal llegó al lugar quien determinará las causas de la muerte de estas dos personas y del no nato.

Foto: Autoridades policiales se hicieron presente al hecho para realizar las averiguaciones/TN8

Al hecho se hicieron presente autoridades policiales

La dos puertas que tiene la casa estaban cerradas por fuera por lo que familiares de la víctima presumen que fue el compañero de vida de la víctima de nombre Alex Castello fue quien le quitó la vida a ella y a su hija, cabe mencionar que la niña fallecida no era hija del presunto victimario, hasta el momento no se sabe nada del paradero del señalado, las autoridades policiales están en las investigaciones y en las próximas horas podrían estar dando mayores detalles.