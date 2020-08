Delincuentes fuertemente armados son capturados en zona fronteriza de Nicaragua

Foto: Diapositiva con información de la captura de delincuentes / Cortesía

Tras un exitoso operativo, el Ejército de Nicaragua en cumplimiento de sus misiones realizó la captura de dos delincuentes fuertemente armados en la comunidad Sarapiquí, en el sector fronterizo con Costa Rica.

El Ejército de Nicaragua informó que durante un habitual recorrido de las patrullas que resguardan la soberanía nacional en las zonas fronterizas, se identificó un grupo de cuatro personas que se movilizaban en la zona.

“Desde este punto que se observa el puesto el puesto militar de Sarapiquí el día 15 de agosto 2020, a las 05:00 horas de la mañana, se realizó patrulla de exploración en dirección a La Tambora, detectando movimiento altamente sospechoso de individuos que estaban en esta área, pretendiendo cruzar por paso no habilitado hacia territorio costarricense”, aseguró el coronel Álvaro Francisco Rivas Castillo, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores.

Vigilancia constante en zona transfronteriza

Los delincuentes que portaban pertrechos militares y uniformes "pintos" se encontraban en la reserva de biósfera Indio Maíz.

Al momento de la captura, de los cuatro sujetos identificados se logró la captura de dos delincuentes a quienes se les encontró diferentes equipamientos militares. “Como pueden observar esta es la reserva de biósfera de Indio Maíz, ahí no hay absolutamente ninguna vivienda, ahí no hay personas, ahí no habita absolutamente nadie. De tal forma que al aproximarse nuestras tropas hacia los individuos se detectaron que estaban vestidos con uniformes pintos; andaban pasamontañas, fusiles AK, pistolas, y como pueden observar andaban pertechos, mochilas y uniformes militares, pintos como le decimos nosotros popularmente”, añadió el coronel Rivas.

De los cuatro sujetos, el Ejército de Nicaragua capturó a dos, “otros se corrieron y se dieron a la fuga con sus fusiles AK”; dijo el coronel.

Los dos individuos capturados se identificaron como Jean Humberto González Zeledón con cédula de identidad número 401-170490-0004C, y Cristian David Meneses Machado, el último no portaba cédula de identidad, pero se conoció fecha de nacimiento el 03-01-92.

Portaban arma de productor asesinado en Nueva Guinea

Los detenidos fueron remitidos a las autoridades de la Policía Nacional para su debida investigación.

En su poder además fue encontrado el arma de un ciudadano originario de Nueva Guinea que fue asesinado brutalmente por tres elementos vestidos de pinto. “Al retenerlos y al buscar en las pertenencias de estos individuos encontramos la pistola marca Tauro calibre 380 serie JX 73503 que pertenecía al señor Gregorio Francisco Quintero Balladares, de tal forma que estos individuos andaban el arma y andaban la portación del señor Quintero así como su cédula”, agregó Rivas.

Rechazan campaña de desprestigio

El coronel Rivas enfatizó que el Ejército de Nicaragua continuará en sus labores de defensa y protección del territorio nacional.

Así mismo señaló "que llama mucho la atención aquellas personas que hacen señalamiento por esta captura. Deben de tener mucho cuidado, en el sentido de que resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por estos delincuentes", finalizó, rechazando la campaña de desprestigio que algunos guiados por intereses propios dirigen en contra de la institución castrense.