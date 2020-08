Triple colisión en la carretera Sébaco, Matagalpa deja daños materiales

Foto: Hombre agarrando una pieza del carro después del accidente vial/TN8

En la carretera Sébaco, Matagalpa en el sector conocido como Las Tejas se registró un accidente de tránsito este domingo en horas de la tarde, donde se vieron involucrados tres vehículos, un carro color gris placa Mt 28056, una camioneta color verde placa M 055 171 y una moto que se desconocen las generales, a pesar del fuerte impacto afortunadamente no se reportan víctimas humanas ni lesionados solo cuantiosos daños materiales.

De los tres involucrados en el accidente nadie quiso dar declaraciones, pero testigos que no quisieron salir en cámara aseguraron que el carro estaba aventajando en raya continua momento que el conductor de la camioneta realizo un giro hacia la izquierda para ingresar a la entrada de ciudadela Solingalpa, provocando que el automóvil impactara en un costado de la camioneta y se saliera de la vía e impactara nuevamente contra un quiosco y un motociclista que circulaba en sentido contrario también fue alcanzado por la colisión siendo arrojado sobre el pavimento.

Lea también en: Rescatan a 8 personas en el Río Tungki en Bonanza

Cada uno de los conductores alegó a las autoridades de tránsito tener la razón, el que conducía el carro aseguraba que el de la camioneta no puso las luces de giro, mientras ni sacó las manos mientras que el de la camioneta aseguró que independiente que no haya puesto la señal, ahí es raya continua y esta una intercepción por lo tanto en ningún momento podía aventajar, pero el que si se llevó la peor parte fue el de la moto, ya que fue quien calló al pavimento, afortunadamente no salió con lesiones de consideración solo golpes leves.

Foto: Autoridades se hicieron presente al suceso para determinar las causas del hecho/TN8

Solo se registran daños materiales

Serán las autoridades de tránsito que a través de sus investigaciones determinen que provocó el accidente y quien lo ocasionó para que responda por los daños causados, estas situaciones se dan cuando los que van al frente de un volante no tienen las precauciones necesarias.