Confusa alteración al orden deja un herido de bala en Villa Fontana

En una confusa alteración al orden público resultó este miércoles severamente lesionado Axel Misael Flores de aproximadamente 23 años de edad.

La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta en compañía de su primo identificado como Manuel Rosales, cuando fueron sorprendidos por unos sujetos que se movilizaban en otro vehículo de dos ruedas. El hecho se dio de los semáforos de Villa Fontana 300 metros al este, en Managua.

Según testigos aseguran que esto fue un caso que se dio en cuestión de segundos, pues los dos sujetos que aún no han sido identificados, querían aparentemente robar lo que Flores y Rosales portaban en una supuesta mochila.

"Yo venía con una muchacha en el taxi y vi parte de lo que pasó, a uno de los sujetos lo tiraron de la moto, era un hombre pelón, que en compañía de otro andaban en motocicleta, después del balazo los dos muchachos se fueron recto y uno de ellos olvidó el casco", comentó Juan, conductor del taxi.

Por otro lado Manuel Rosales, primo de la víctima aseguró: "nosotros hacemos pedidos de keratina, entonces dos sujetos en una moto se nos llevaron la mochila, porque nosotros íbamos a realizar nuestra última entrega y pues el que resultó afectado fue mi primo. Yo lo quise tratar de agarrar, pero no puede porque en eso disparó y luego me apunto a mí, ahí me chiveé (asusté) y los dejé ir".

"Solo logré ver a uno que fue el que se vino al suelo conmigo, era un hombre blanco, chaparro y algo calvo, aparentaba ser un Señor, era primera vez que yo veía a ese hombre", concluyo Rosales.

Por otro lado al lugar se presentaron miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, quienes realizaron los primeros auxilios en el lugar, y aseguran que Flores presenta una fractura en su fémur derecho y un impacto de arma de fuego. Posteriormente fue trasladado al Hospital Manolo Morales, donde será atendido de manera eficaz.

La Policía Nacional está investigando el caso hasta dar con el paradero de los otros sujetos y aclarar la situación, esto como parte del compromiso que tienen de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.