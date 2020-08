Irrespeto a semáforo provoca accidente en la Pista Suburbana, Managua

Foto: Foto: Irrespeto a semáforo provoca accidente en La Pista Suburbana, dejando a dos personas lesionadas/TN8

El irrespeto a la luz roja del semáforo fue la causa para que se diera un accidente de tránsito en La Pista Suburbana. Fue en los semáforos del barrio San Judas, donde un motociclista no respetó la preferencia de un taxista, provocando el percance en el que él y su acompañante resultaron lesionados.

Te puede interesar:Tres personas resultan heridas por impacto de bala en Bluefields

El taxista, quien realizaba un recorrido, trató de evitar el impactó; pero fue algo que le resultó imposible. "Yo vengo en mi vía, el semáforo ya está intermitente; pero en mi lugar está el amarillo que me da la preferencia y él tiene el rojo, esto no le importó y se tiró de sur a norte, y me vino a dar en uno de los costados del carro. Yo me quise apartar; pero ese hombre venía demasiado rápido y vino a engancharse, prácticamente sin que yo pudiera hacer algo para frenar a tiempo y que no chocara conmigo.

Foto: Irrespeto a semáforo provoca accidente en La Pista Suburbana, dejando a dos personas lesionadas/TN8

Los lesionados quedaron tirados sobre el pavimento en primera instancia, aunque la peor parte se la llevó la joven que iba de acompañante. Está fue atendida por miembros de la central de ambulancias del Ministerio de Salud y trasladada hacia el Hospital Fernando Vélez Paiz.

#Sucesos | Accidente de tránsito en la Pista Suburbana deja como saldo a dos personas lesionadas.



El irrespeto a la luz roja del semáforo por parte de un motociclista fue lo que provocó este percance que lo dejó a él y su acompañante heridos. pic.twitter.com/eKqyquNsdx — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 5, 2020

Informe de accidente de tránsito

Esta presentaba una fractura en uno de sus miembros inferiores y en uno de sus brazos; además de golpes en diversas partes de su cuerpo.

El conductor de la motocicleta salió mejor librado del accidente, pues sus golpes y heridas eran leves, sólo requirió de asistencia en el lugar por parte de paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense.

Los agentes de tránsito del Distrito III de Policía realizaban el peritaje necesario, para dar con la responsabilidad debida a cada involucrado.

Según el último informe presentado por la Policía Nacional, en la última semana se ha registrado una disminución en accidente de tránsito y a su vez de personas lesionadas, no así las fallecidas en estos, que aumentaron en tres.