Caponero se tira el Alto y causa accidente en el barrio San Judas

Foto: Accidente de tránsito en San Judas, Managua / TN8

En el barrio San Judas del Distrito III de Managua, ocurrió este jueves un accidente producto de la irresponsabilidad al volante, donde resultaron al menos dos personas lesionadas.

El percance vial se dio supuestamente porque el caponero quien llevaba a dos pasajeros decidió tirarse una señal de Alto, invadiendo los dos carriles que van de sur a norte.

Te interesa: Vehículo se precipita a orillas de la Cuesta El Plomo, en Managua

"Todo pasa de improvisto, uno no quiere causarle daño a nadie, yo venía de sur hacia el Lago en mi carril derecho y el muchacho que trae la moto sentí que se me tiró encima. Lo único que pude hacer yo es capearlo todo lo que pude, me enrollé y como miran la moto no le pasó nada, porque lo que hice fue arrastrarla y buscar como estrellarme ahí”, dijo el conductor del camión, Bismarck Antonio Méndez.

Foto: Accidente de tránsito en San Judas, Managua / TN8

Atención a lesionados

Los mayores lesionados fueron los pasajeros, quienes fueron trasladados por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense a un centro hospitalario para que estos fueran valorados por los galenos de turno.

No obstante según el conductor del camión ellos tuvieron que ver con la responsabilidad del accidente.

“Traía a una señora y un muchacho y él mismo me dijo, me pidió disculpas porque se había tirado el Alto por no conocer y dice que la señora le dijo: 'dale que vas recto', cuando fue el percance que ya lo tenía en la nariz”, destacó el señor Méndez.

Foto: Accidente de tránsito en San Judas, Managua / TN8

Los vecinos del sector hicieron el llamado para que los conductores de caponera sean más responsables y manejen en sus vías correspondientes, para evitar exponer su vida y la de sus usuarios.

Este es un caso más en el que la imprudencia al irrespetar una señal de Alto, provoca un accidente que deja daños materiales y víctimas con lesiones. Es importante conocer las vías para manejar y sobre todo hacerlo con responsabilidad por eso el llamado a los conductores es constante y se dan a conocer estos accidentes con el fin de educar a todos aquellos que están a cargo de vehículos.