Realizan robos con fuerza en dos ópticas de Juigalpa, Chontales

Foto: Empleados de ambas tiendas se llevaron tremendo susto al llegar a sus centros de trabajo/TN8.

Amparados en la soledad de la noche y aprovechando la poca vigilancia privada, sujetos desconocidos penetraron simultáneamente en dos ópticas de la ciudad Juigalpa Chontales, llevándose un botín aún incalculable.

Ópticas Munkel y Matamoros, son los negocios afectados por los delincuentes quienes forzaron la puerta principal de la Munkel, mientras que en la Matamoros penetraron por la puerta trasera.

Empleados de ambas tiendas se llevaron tremendo susto al llegar a sus centros de trabajo, al ver que habían sido víctimas de la delincuencia, de inmediato dieron parte a la Policía Nacional.

Peritos de investigación junto a la técnica canina, se hicieron presente para realizar las averiguaciones pertinentes e iniciar el proceso investigativo hasta dar con el o los autores de este robo con fuerza.

"Vimos la puerta rota, nosotros no entramos, hicimos llamado a la policía. Estamos en espera, a las ocho de la mañana nos dimos cuenta", dijo Yendris Ayerdis, trabajadora de la óptica Munkel.

Búsqueda de los autores del delito

"No se puede detectar nada, nosotros haremos un inventario para revisar si está todo completo, que es lo que falta, si se llevaron dinero, accesorios. Se tiene que hacer un inventario para ver que robaron, no hemos podido entrar, no podemos decir nada al momento, siempre se deposita, lo de la tarde fue lo que quedó, no podemos decir el monto exacto. Es la primera vez que sucede esto, esperamos la pronta respuesta de la Policía Nacional, que se de solución. Esto nos perjudica a la óptica y a nosotros como trabajadores, ayer fue un día concurrido pero todos los clientes todos compraron. Lo que abrieron fue la puerta", manifesto, Rosa Lines, responsable de sucursal.

Los afectados esperan que la policía logre dar con él o los autores de este robo con fuerza, en dos sucursales de ópticas en la cabecera departamental Chontales.