Robo insólito e "inmoral" en iglesia de Jinotega (VIDEO)

Foto: Sujeto cometiendo robo en iglesia de Jinotega / TN8

En el departamento de Jinotega se registró un robo algo inusual pues el ladronzuelo que quedó captado en imágenes de un video, no se robó algo que normalmente le llamaría la atención a cualquier malhechor.

Este insólito caso nos fue reportado a nuestro WhatsApp (7832-0088) y según la información que nos llegó, esto ocurrió en la Catedral San Juan Bautista de la Ciudad de Las Brumas.

El video dura casi un minuto y se observa al sujeto, de pie vestido de botas negras, un blue jeans y una camisa roja que segundos después se quita luego de confirmar que nadie lo estaba observando, o al menos eso creía porque la cámara de seguridad estaba documentando cada paso.

Una vez que se quitó la camisa, el hombre quedó vistiendo una camisola color negro y con su prenda color carmesí, envolvió una imagen que al parecer era su objetivo al llegar al lugar.

Hecho "inmoral"

El sujeto se retiraba mientras envolvía la imagen con su camisa, dando pasos firmes y decididos, profanando un lugar sagrado para los feligreses quienes decidieron denunciar este hecho que consideran como inmoral.

En la capilla habían otros objetos de valor que el hombre decidió ignorar, ya que no sustrajo ninguna otra cosa y su concentración se fijaba en el ángel el cual sin remordimientos se llevó con una gran serenidad.

Por el comportamiento del hombre, cualquiera pensaría que éste tomó la imagen para rezar en su casa ya que no mostró actitudes de codicia, sin embargo, robar es conseguir algo que no le pertenece a la persona que lo toma y ahora este hombre poco violento estará fichado no solo por los feligreses, sino también por las personas que vean este video.

En otras ocasiones se han registrado robos en iglesias en el que han sustraído instrumentos musicales, ofrendas, sillas y este robo sin duda resultó ser inusual por el objetivo y la manera en que lo hace el antagonista.