A plena luz del día captan a sujeto robando dinero de un carro en Estelí

En horas de la mañana del día martes 7 de julio 2020, por las cercanías de una gasolinera en la ciudad de Estelí, la Policía Nacional realizó las investigaciones sobre el robo de una gran cantidad de dinero que fue extraída del interior de un vehículo.

Las personas que han sido víctima de robos, han expresado que los sujetos que cometen ese delito, lo hacen en horas de la noche o en lugares donde no pueden ser vistos.

A este hombre no le importó ser observado por la población que transitaba por el lugar y menos ser grabado por una cámara de seguridad, al momento que hurtó una importante cantidad de dinero que estaba en el interior de un vehículo.

Los hechos

"El sujeto se metió con toda la confianza y entró como Pedro por su casa. En dos años que tengo de laborar aquí, es primera vez que pasa, esta es una alerta para la población para que preste mayor atención, ahora hasta en el día roban y no está de confiarse de nadie", expresó Nicolás Moreno, comerciante del sector.

El conductor se había estacionado a 20 metros de una gasolinera ubicada sobre la carretera panamericana en la ciudad de Estelí, esos segundos fueron suficientes para que el delincuente cometiera el robo.

"Me estacioné por unos segundos para ir a comprar algunos artículos que necesitaba, al regresar del centro de compras observé que algunas personas estaban en el lugar y me decían que un ladrón me había hurtado el vehículo. Gracias a la cortesía de un dueño de negocio que tenía cámara de seguridad, pude ver en el video que el hombre abrió la puerta y sustrajo un dinero que acababa de retirar en el banco, pienso que ya me venían dando persecución por lo que el banco de donde salí esta muy cerca al lugar donde me robaron", dijo Pastor Estrada, víctima del robo.

La Policía Nacional está atenta y vigilante ante estos casos para poder capturar a los delincuentes que cometen estas fechorías.